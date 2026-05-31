به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به غفلت از سرمایه اجتماعی در عرصه اجرا اظهار کرد: متأسفانه آنچه در دانشگاه‌ها به عنوان نظریه مطرح می‌شود با آنچه در بطن جامعه رخ می‌دهد فاصله عمیقی دارد و این شکاف، آسیب جدی به سرمایه اجتماعی وارد کرده است.

وی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد افزود: نگرش معمول مدیران، انجام وظایف چارتی و اداری است، در حالی که اگر تشکل‌های داوطلبانه قصد دارند باری از دوش مسئولان بردارند، باید از آنها استقبال کرد و قوانین سخت‌گیرانه را به نفع کار خیر تغییر داد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه از حمایت قاطع خود برای تأسیس «سرای محبت» ویژه سالمندان خبر داد و گفت: در صورت نیاز به پیگیری در سطح ملی، شخصاً از هیچ اقدامی از جمله مکاتبه با مسئولان تهران، دیدار و تشکیل جلسه دریغ نخواهم کرد.

سرمست با انتقاد از مدیرانی که تنها به ظاهر قوانین عمل می‌کنند، تصریح کرد: بسیاری از رفتارهای مدیران با ظاهر قوانین مطابقت دارد اما با روح قوانین که تسهیل امور برای خدمت‌رسانی است، مغایر است. وقتی مجموعه‌ای مثل هیئت مستمندان می‌خواهد اقدامی ویژه انجام دهد، بر عهده دولت است که زمین و زمان را به هم بدوزد و آن را محقق کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تأمین بهداشت روانی جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و هر فردی باید غربالگری سلامت روان را از خودش آغاز کند.

در پایان این جلسه، نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و علوم پزشکی استان گزارش عملکرد خود را در دوره «جنگ رمضان» ارائه کردند.