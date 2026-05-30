به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جریان سفر به شهرستان بناب، از دو واحد اقتصادی که در جریان تهاجم دشمن مورد آسیب قرار گرفته بودند، بازدید کرد.
وی در این بازدید میدانی، ضمن بررسی ابعاد خسارات وارده، با مدیران و کارگران این مجموعهها به گفتگو پرداخت.
استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید با اشاره به اراده دولت برای توسعه منطقهای و حمایت از زیرساختهای اقتصادی، اظهار کرد: سرعت بخشیدن به فرآیند بازسازی واحدهای آسیبدیده یک ضرورت است و دستگاههای متولی مکلف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به برآورد دقیق خسارات و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند.
سرمست با ابراز حساسیت نسبت به وضعیت معیشتی نیروی کار این واحدها، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد چرخ زندگی کارگران این مجموعهها متوقف شود. در همین راستا، تدابیری اتخاذ شده تا کارگران آسیبدیده تا زمان بازسازی کامل واحدها، در سایر مراکز تولیدی و صنعتی منطقه بهکارگیری شوند.
وی همچنین بر لزوم تسهیل در فرآیند بهرهمندی کارگران واجد شرایط از مزایای بیمه بیکاری تأکید کرد و افزود: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی برای ما جنبه حیاتی دارد و تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف به هماهنگی کامل برای جبران خسارات و بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید هستند.
در این بازدید، مدیران واحدهای مذکور نیز گزارشی از روند پیگیریها و نیازمندیهای خود برای بازگشت به شرایط عادی ارائه کردند.
نظر شما