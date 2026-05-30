استاندار آذربایجان شرقی: توسعه ورزشی لازمه نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جریان سفر به شهرستان بناب از پروژه مجموعه ورزشی بناب بازدید کرد؛ پروژهای که با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی، از مهمترین زیرساختهای فرهنگی و رفاهی این شهرستان به شمار میرود و پیشبینی میشود شهریورماه سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با اشاره به نقش ورزش در افزایش کیفیت زندگی و تقویت همبستگی اجتماعی، بر تسریع روند اجرای پروژه و تکمیل آن طبق زمانبندی تعیینشده تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی از الزامات ارتقای نشاط اجتماعی و پاسخ به نیازهای نسل جوان است.
مجموعه ورزشی بناب در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۱۰۰ متر مربع در حال احداث است و به عنوان یکی از طرحهای مهم ورزشی و رفاهی شهرستان بناب شناخته میشود.
بنابر اعلام مسئولان پروژه، برای اجرای فاز نخست این مجموعه اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن تاکنون به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است.
