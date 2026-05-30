به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان بناب، از ناحیه صنعتی خوشهمهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات صاحبان واحدهای تولیدی این منطقه قرار گرفت.
استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با حضور در چهار واحد تولیدی نیمهفعال، بر لزوم تسریع در رفع موانع موجود و بازگرداندن کامل این واحدها به مدار تولید تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاههای مسئول در این زمینه شد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در مسیر توسعه منطقهای، از معاون اقتصادی استانداری، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، همچنین مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی و سایر دستگاههای خدماترسان خواست اقدامات لازم را برای حل مشکلات این ناحیه صنعتی در دستور کار قرار دهند و گزارش روند پیگیریها را ارائه کنند.
سرمست با بیان اینکه رفع چالشهای واحدهای صنعتی میتواند زمینهساز رونق تولید و اشتغال در منطقه باشد، اظهار کرد: با احصای دقیق مسائل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بستر لازم برای توسعه صنعتی در ناحیه خوشهمهر فراهم خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در جریان این بازدید با شهردار ناحیه صنعتی خوشهمهر درباره مسائل و مشکلات شهری این منطقه گفتوگو کرد و بر ضرورت رسیدگی به مطالبات صنعتگران و بهبود خدمات مورد نیاز واحدهای مستقر در این ناحیه تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در ناحیه صنعتی خوشهمهر بناب ۱۸ واحد تولیدی مستقر است که از این تعداد، ۱۴ واحد فعال و ۴ واحد نیمهفعال هستند و برنامهریزی برای فعالسازی کامل این واحدها در دستور کار قرار دارد.
نظر شما