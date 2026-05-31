امامزادگان استان البرز پناهگاه مردم در جنگ رمضان بوده و هستند

محمد مولایی، مدیرکل اوقاف استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش امامزاده‌ها به عنوان پناهگاه مردم در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ، به ویژه عملیات رمضان، امامزاده‌ها مرجع حرکت‌های مردمی بودند. تمام راهپیمایی‌های شبانه از امامزاده شاخص شهرستان آغاز و به همانجا ختم می‌شد.

وی در ادامه اقدامات این سازمان در جنگ رمضان خاطرنشان کرد: تهیه بسته‌های معیشتی برای آسیب‌دیدگان جنگ و محرومان، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، روضه‌خوانی، جزخوانی و تفسیر قرآن از جمله اقدامات انجام‌شده در جوار امامزادگان بوده است.

مولایی با اشاره به اینکه امامزاده محمد(ع) در کرج چهارمین گلزار شهدای کشور محسوب می‌شود، درباره تکریم شهدای جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های ساختاری امامزاده، اقدام به تفکیک و ایجاد المان‌هایی برای شهدای این دو جنگ کرده‌ایم. همچنین دفن شهدا در امامزاده طاهر و امامزاده محمد به صورت ۱۰۰ درصد رایگان انجام می‌شود.

مدیرکل اوقاف البرز در پایان با اشاره به استقبال مردم برای دفن شهدا در جوار امامزادگان حتی در ایام اغتشاشات دی ماه، بر توانمندی اوقاف در مدیریت و برنامه‌ریزی منسجم این فضاها تأکید کرد.