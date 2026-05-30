۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹

سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۱۶ کشتی تجاری شد

سنتکام مدعی تغییر مسیر چندین کشتی تجاری در چارچوب طرح موسوم به محاصره دریایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی در یک شبکه اجتماعی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۱۶ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد در ادامه ادعای خود افزود: برای اطمینان از اجرای کامل محاصره دریایی علیه ایران، تاکنون ۵ کشتی تجاری را از کار انداختیم و مسیر ۱۱۶ کشتی دیگر را نیز تغییر دادیم.

سنتکام همچنین ادعا کرد: دیروز یک کشتی با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یک بندر ایران بود و قصد شکستن محاصره را داشت، از کار انداختیم.

فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان ادعای خود افزود: پس از عدم پیروی کشتی مورد نظر از دستورالعمل، آن را با شلیک یک موشک به اتاق موتورش هدف قرار دادیم که منجر به توقف آن شد.

