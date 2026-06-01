ادعای نهاد تروریستی سنتکام درباره پاسخ موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) در بیانیه ای مدعی شد: ما دیشب با موفقیت ۲ موشک بالستیک ایرانی را که نیروهای آمریکایی را در کویت هدف قرار داده بودند، رهگیری کردیم!

در بیانیه صادره از سوی نهاد تروریستی سنتکام ادعا شده است: ما ۲ موشک ایرانی را منهدم کردیم. نیروهای ما آسیبی ندیدند و در حالت آماده‌باش بالا باقی خواهند ماند!

ادعای تروریست های سنتکام در حالی بیان شده است که رسانه های آمریکایی تا کنون بارها دروغ های این نهاد را رد کرده و بر کشته و یا زخمی شدن نظامیان این کشور در حملات تلافی جویانه و دفاعی ایران تأکید کرده اند.

اخیرا فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) ادعا کرد که موفق به دفاع در برابر پاسخ موشکی تهران به مقر نیروهای آمریکایی در کویت شده بود؛ اما پس از افشاگری رسانه ها اذعان کرده بود که ۵ تروریست آمریکایی در پاسخ موشکی تهران زخمی شده اند.