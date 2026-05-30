هشدار پناهیان درباره «تنبلی فکری»/ رهبر شهید تحول خواه بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، تولیت مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه، در سخنرانی شبانه خود در جمع دانشجویان و مردم مقابل دانشگاه تهران، با هشدار درباره‌ «تنبلی در تفکر» به عنوان بزرگ‌ترین دام عصر حاضر، بر ضرورت پرهیز از راحت طلبی و فرار از اندیشیدن و پویایی در تفکر دینی تأکید کرد.

تنبلی فکری؛ ابزار بردگی مدرن

حجت‌الاسلام پناهیان با اشاره به گسترش ابزارهای دیجیتال و علوم شناختی گفت: امروز برای به بردگی کشیدن انسان‌ها، حوصله‌ فکر کردن و عمیق اندیشیدن را از او می‌گیرند. حتی اگر در فضای مجازی محتوای حرامی هم نبینید، همین که حوصله‌ تفکر از شما گرفته شود، آسیب‌زا است.

وی افزود: بدترین نوع راحت طلبی که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود، تنبلی در تفکر است؛ انسان‌ها از فکر کردن فرار می‌کنند و ساختارهای ذهنی ثابتی برای خود می‌سازند.

دینِ پویا، نه دینِ ایستا

پناهیان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) تصریح کرد: خداوند نه‌تنها از ما تفکر می‌خواهد، بلکه تطور و تحول در شیوه‌ تفکر را نیز مطالبه می‌کند. دین ما ما را به تغییر دعوت می‌کند؛ کسی که زمانه‌ خود را نشناسد، اشتباهات به او هجوم می‌آورند.

وی به حدیث شریف «مَنْ عَرَفَ زَمانَهُ لَمْ تَهْجُمْ عَلَیْهِ اللَّوَاتِمُ» اشاره کرد و گفت: اقتضائات زمان را باید شناخت؛ سبک دینداری و روش‌های مبارزه در هر دوره‌ای متناسب با شرایط تغییر می‌کند.

تحول‌خواهی؛ شعار رهبر شهید

تولیت مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه با بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب تأکید کرد: ایشان فرمودند نه «اصولگرا»، و نه «اصلاح‌طلب»؛ بلکه «تحول‌خواه» باشیم. اگر بخواهیم منش ایشان را در یک کلمه خلاصه کنیم، باید بگوییم: ایشان رهبرِ تحول هستند.

وی افزود: معظم‌له هشدار دادند که «محافظه‌کاری قتلگاه انقلاب است»؛ یعنی اگر بخواهیم در شرایط متغیر، به روش‌های ثابت و دیروز بچسبیم، انقلاب را به قتلگاه می‌بریم. ولایت‌مداری واقعی یعنی همین پویایی؛ ولایت شما را در یک وضعیت ثابت رها نمی‌کند، بلکه متناسب با تغییرات زمانه، هر روز مطالبه‌ جدیدی دارد و از شما انتظارِ اندیشه‌ نو و اقدامِ به‌روز می‌خواهد.

ولایت؛ مأمور ابلاغ دستورات متغیر

وی در بخش دیگری از سخنانش، ولایت را «امری سیال» توصیف کرد و گفت: ولی خدا مأمور ابلاغ دستورات متغیر در بستر شرایط است. اگر تغییرات زمانه را درک نکنید، نمی‌توانید با ولی همراه شوید. ولایت‌مداری یعنی تفکر فعال، نه اطاعت کورکورانه. البته بدیهی است دین بخش‌های ثابت فراوان دارد ولی آن قسمت پویا و متغیر متناسب با زمان خیلی‌ها را از پا در می آورد.

بصیرت؛ جمع‌بندی جدید با اطلاعات جدید

پناهیان بصیرت را این‌گونه تعریف کرد: بصیرت یعنی شما با اطلاعات جدیدی که از زمانِ در حال تغییر به دست می‌آورید، یک جمع‌بندی جدید پیدا کنید، نتیجه‌گیری جدیدی داشته باشید و اقدامات جدیدی انجام دهید.