به گزارش خبرنگار مهر، تفکر اگرچه مهارتی بنیادی و ذاتی برای انسان است، اما اغلب در بندِ عاداتِ ذهنی، هیجاناتِ کنترل‌نشده و قضاوت‌های شتاب‌زده گرفتار می‌شود. کتاب «شش کلاه تفکر» که با ترجمه‌ منصور فلاحتی نوین در دسترس مخاطبان فارسی‌زبان قرار گرفته است، تنها یک اثر کلاسیک در حوزه‌ مدیریت جلسات نیست؛ بلکه نقشه‌ راهی است برای خروج از بن‌بست‌های گفت‌وگو و ورود به عرصه‌ تفکر سازنده.

ادوارد دو بونو در این اثر با تبیین تمایز میان «بحث سنتی» و «تفکر موازی»، ابزاری کاربردی برای هدایت ذهن به دست می‌دهد که در محیط‌های سازمانی و حتی شخصی، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری ایفا می‌کند. این کتاب با زبانی روشن و کاربردی، روشی نوین برای سامان‌دادن به فرایند اندیشیدن ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به‌جای گفت‌وگوهای پراکنده و جدال‌آمیز، به تفکری منظم، جامع و نتیجه‌محور دست یافت.

دو بونو در این اثر بر این نکته تأکید می‌کند که تفکر، یکی از بنیادی‌ترین مهارت‌های انسانی است و اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به حل مسائل پیچیده و ارتقای کیفیت تصمیم‌ها کمک کند. به باور او، بسیاری از مشکلات فکری انسان ناشی از درهم‌آمیختگی هم‌زمانِ احساسات، اطلاعات ناقص، قضاوت‌های شتاب‌زده و منطق نادرست است. از این‌رو، او روش «شش کلاه تفکر» را به‌عنوان چارچوبی برای تفکیک انواع مختلف اندیشیدن و هدایت آگاهانه‌ آن‌ها پیشنهاد می‌کند.

در این روش، هر کلاه رنگی نماینده‌ نوعی خاص از تفکر است:

کلاه سفید به داده‌ها، اطلاعات و واقعیت‌های عینی می‌پردازد.

کلاه قرمز بیانگر احساسات، شهود و واکنش‌های درونی است.

کلاه سیاه نگاه انتقادی و توجه به خطرات، محدودیت‌ها و پیامدهای منفی را بر عهده دارد.

کلاه زرد به جنبه‌های مثبت، فرصت‌ها و مزایا توجه می‌کند.

کلاه سبز نماد خلاقیت، ایده‌های نو و تفکر جانبی است.

در نهایت، کلاه آبی نقش مدیریت فرایند تفکر، هدایت بحث و جمع‌بندی را بر عهده دارد. این تقسیم‌بندی باعث می‌شود هر جنبه از موضوع، به‌صورت مستقل و منظم بررسی شود.

نکته‌ اساسی در این کتاب، تمایز میان «تفکر موازی» و «بحث سنتی» است. در روش سنتی، افراد معمولاً در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و هر طرف می‌کوشد دیدگاه خود را ثابت و نظر طرف مقابل را رد کند. این شیوه که ریشه در جدل‌های کلاسیک دارد، اغلب به رقابت، تقابل و فرسایش ذهنی می‌انجامد و گاه مانع از شکل‌گیری تصمیمی درست می‌شود. در مقابل، در تفکر موازی، همه‌ اعضای گروه در یک مسیر ذهنی مشترک حرکت می‌کنند و هر بار از زاویه‌ای مشخص به مسئله می‌نگرند. در این حالت، هدف اثبات برتری شخصی نیست، بلکه کشف همه‌ ابعاد مسئله و رسیدن به فهمی کامل‌تر است.

از مهم‌ترین دستاوردهای این روش، افزایش نظم در جلسات، کاهش تنش‌های کلامی، استفاده‌ بهتر از زمان و تقویت خلاقیت جمعی است. دو بونو نشان می‌دهد که وقتی افراد به‌جای دفاع از مواضع خود، نقش‌های فکری متفاوت را تجربه می‌کنند، امکان بررسی دقیق‌تر مسئله و دستیابی به تصمیمی سنجیده‌تر فراهم می‌شود. به همین دلیل، این کتاب به‌ویژه در محیط‌های سازمانی، آموزشی و مدیریتی کاربرد فراوان دارد.

در بخش‌های کاربردی کتاب، مثال‌های متعددی از استفاده‌ شش کلاه تفکر در موقعیت‌های واقعی ارائه می‌شود؛ از جمله در رستوران‌ها برای حل مشکل تأخیر در تحویل غذا، در شرکت‌های ساختمانی برای ارزیابی پروژه‌های بزرگ، در شرکت‌های نرم‌افزاری برای تصمیم‌گیری درباره‌ افزودن قابلیت‌های جدید و در تیم‌های بازاریابی برای طراحی کمپین‌های تبلیغاتی. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که روش دو بونو تنها یک نظریه‌ ذهنی نیست، بلکه ابزاری عملی برای حل مسئله و تصمیم‌گیری گروهی در موقعیت‌های گوناگون است.

در مجموع، «شش کلاه تفکر» اثری است که با نگاهی ساختاریافته به فرایند اندیشیدن، خواننده را با شیوه‌ای تازه برای تحلیل مسائل، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری آشنا می‌کند. زبان ساده، مثال‌های روشن و کاربرد گسترده‌ مفاهیم مطرح‌شده، این کتاب را به یکی از آثار ماندگار در حوزه‌ تفکر و خلاقیت تبدیل کرده است. اهمیت اصلی کتاب در آن است که به ما می‌آموزد تفکر، اگر درست سازمان‌دهی شود، می‌تواند از یک فعالیت پراکنده و شخصی به فرایندی جمعی، سازنده و ثمربخش تبدیل گردد.