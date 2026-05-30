ابراهیم پور: سردار شهید نائینی اخلاص و استکبارستیزی را در عمل نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم ابراهیمپور شامگاه شنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ارتباط نزدیک خود با شهید نائینی اظهار کرد: شهید نائینی هرگز خود را به چارچوبهای صرفاً نظامی محدود نکرد و با بهکارگیری ظرفیتهای مردمی، سنگ بنای حرکتی نو را در مؤسسات مردمی بنا نهاد.
وی افزود: شخصیت شهید نائینی ترکیبی از صفات برجسته اخلاقی و انقلابی بود. ایشان دارای اخلاص، صفای انقلابی، خلوص فردی و سلوک شخصی بسیار عالی بودند. رفتار برادرانه، حمایتگرانه و تسلط ایشان بر راهبردهای کلان انقلاب، الگویی برای همگان بهویژه جوانان انقلابی است.
مسئول قرارگاه جهاد تبیین با بیان اینکه نکته برجسته در سیره شهید نائینی عدم محدودیت فعالیتهایش به عرصه نظامی بود، تصریح کرد: ایشان هیچگاه خود را در عرصه نظامی محبوس نکرد. محل کار شهید نائینی مؤسسات مردمی بود؛ شیوه مردمی را به خط کرد و نیروهای مردمی را یاری طلبید. شخصیت ایشان هم نظامی و هم مردمی بود.
ابراهیمپور راهبر عالی و بلند سردار شهید نائینی را نابودی آمریکا و اسرائیل عنوان کرد و گفت: شهید نائینی با درک عمیق از قدرت مردم و لزوم بهکارگیری ظرفیتهای اجتماعی در راستای اهداف انقلاب اسلامی و نابودی اسرائیل تلاش میکرد.
وی با اشاره به ابعاد استکبارستیزی و بصیرت عمیق این شهید والامقام افزود: شهید نائینی بسیار استکبارستیز، یهودستیز و لیبرالستیز بود. آدمی بود که در این موارد کوتاه نمیآمد و مقتدرانه میایستاد.
مسئول قرارگاه جهاد به ارادت ویژه سردار نائینی به حضرت زهرا (س) اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با روحیه قاطع در برابر دشمنان مقابله میکرد و توسلش به اهل بیت (ع) بهویژه حضرت زهرا (س) بود.
ابراهیمپور با اشاره به گفتگوی مفصل خود با این سردار شهید در شبهای نزدیک به شهادتش خاطرنشان کرد: دو تا سه شب قبل از شهادت، نشست سه ساعته مفصلی با هم داشتیم و اخبار و رویدادهای این جنگ را مرور کردیم.
وی در پایان با تقدیر از نامگذاری موکب رسانهای در اجتماعات شبانه به نام سردار شهید نائینی، تأکید کرد: رسانهها با الگو گرفتن از روش مبارزاتی این سردار شهید، یاد و نامش را گرامی بدارند و راهش را ادامه دهند.
نظر شما