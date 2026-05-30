علیزاده: ایران با کلید تنگه هرمز اقتصاد جهانی را به لرزه در آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیزاده شامگاه شنبه در مسجد جامع رحیمآباد با گرامیداشت حضور مردم در صحنههای مختلف انقلاب اظهار کرد: در طول تاریخ ایران اگر مردمی به مانند شما داشتیم، ایران امروز بسیار بزرگتر و پر قدرتتر بود.
وی با اشاره به دو موضوع مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا و شرایط اقتصادی کشور افزود: کشوری که بدون محاسبه قبلی جنگ را آغاز کند، وقتی در میانه راه احساس کند نمیتواند به اهدافش برسد و احتمال آسیب دارد، پیشنهاد آتشبس میدهد.
این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه از مهمترین اهداف آمریکا گرفتن عوامل بازدارندگی ایران شامل توانمندی هستهای، موشکی و منطقهای بود، تصریح کرد: ایران به دو دلیل با تأیید رهبری، میانجیگری پاکستان را برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا پذیرفت؛ نخست کسب منابع مالی حق مسلم مردم و دوم نیاز به زمان برای ترمیم و جبران آسیبها.
علیزاده با اشاره به نظر رئیس سازمان موساد گفت: اگر ترامپ بتواند توافقی با ایران انجام دهد بدون اینکه دلاری به ایران منتقل شود، این توافق از نظر اسرائیل خوب است زیرا برآورد آنان این است که اگر ایران از نظر اقتصادی در تنگنا قرار بگیرد، نظام جمهوری اسلامی از هم پاشیده خواهد شد، اما ساختار جمهوری اسلامی هیچوقت بر اثر مشکلات اقتصادی سقوط نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه ترامپ شرط کرده ایران تنگه هرمز را باز کند و اجازه عبور آزاد کشتیها را بدهد تا آمریکا محاصره دریایی ایران را بردارد، خاطرنشان کرد: شرط ایران در مذاکرات با آمریکا، آزادی فوری داراییهای بلوکهشده به عنوان پیششرط هر توافق است؛ مطالبهای که ریشه در بیاعتمادی عمیق ایران به تجربههای گذشته از برجام تا تحریمهای دوباره دارد. در این صورت ایران میتواند در سیستمهای مالی دنیا پول جابجا کند وگرنه هیچ تفاهمی بین ایران و آمریکا بوجود نخواهد آمد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد: آمریکا اکنون با بزرگترین چالش خود روبروست. فشار برای بازگشایی تنگه هرمز، شاهرگ حیاتی یکپنجم نفت جهان، کمر اقتصاد جهانی را شکسته است. ایران آگاه است که تنها نشستن پای میز توافق با آمریکا، فشار آمریکاییها که روزانه درگیر افزایش قیمت بنزین هستند را از گرده ترامپ میکاهد و به این آگاهی رسیده که این کارت را رایگان نبخشد.
علیزاده تصریح کرد: پول بلوکهشده ایران میتواند زمینه شروع یک برنامه توسعه برای پرتاب اقتصاد به سمت رشد بزرگ را فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت اقتصادی در شرایط جنگ گفت: در شرایط فعلی همه باید در شرایط ویژه با درک صحیح از وضعیت کشور به ارائه خدمت مشغول باشند.
