غدیر، عید حکومت اسلامی و تجلی ولایت در عرصه سیاست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید غفاری شامگاه شنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با تأکید بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و تمدنی واقعه غدیر، این مناسبت را «بزرگترین عید جهان اسلام» توصیف کرد و گفت: غدیر صرفاً یادآور فضائل شخصی خامیرالمؤمنین علی(ع) نیست، بلکه روز تثبیت نظام ولایت و حکمرانی اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسلام به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بسیاری از سخنرانان و اندیشمندان اسلامی در تبیین غدیر به بیان فضائل بیپایان حضرت علی(ع) میپردازند، اظهار داشت: بدون تردید اگر از آغاز تا پایان عمر درباره فضائل امیرالمؤمنین(ع) سخن گفته شود، باز هم حق مطلب ادا نخواهد شد؛ اما پیام اصلی غدیر فراتر از بیان فضائل فردی است و به مسئله رهبری، مدیریت جامعه اسلامی و استمرار مسیر نبوت در قالب ولایت بازمیگردد.
غفاری تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر تنها به معرفی شخصیت والای حضرت علی(ع) نپرداختند، بلکه جایگاه ایشان را بهعنوان محور هدایت و اداره جامعه اسلامی تبیین کردند. از این منظر، غدیر یک رویداد صرفاً عبادی یا احساسی نیست، بلکه دارای ابعاد عمیق سیاسی و تمدنی است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به این جنبه از واقعه غدیر افزود: اگر غدیر از محتوای سیاسی و اجتماعی خود تهی شود، بخش مهمی از فلسفه وجودی آن نادیده گرفته خواهد شد. غدیر در حقیقت نماد پیوند دین، عدالت، رهبری الهی و اداره جامعه است و همین ویژگی آن را به بزرگترین عید اسلامی تبدیل کرده است.
این فعال جبهه نیروهای انقلاب با اشاره به نقش رهبری دینی در تحولات معاصر جهان اسلام، خاطرنشان کرد: آنچه ملتهای مسلمان را در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی مقاوم ساخته، تکیه بر اندیشه ولایت، استقلالخواهی و حفظ عزت اسلامی است.
وی تأکید کرد که ملت ایران طی دهههای گذشته با اتکا به همین مبانی توانسته است در عرصههای مختلف علمی، سیاسی و بینالمللی به جایگاه قابل توجهی دست یابد.
غفاری همچنین از ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و مشارکت گسترده مردم در برنامههای دهه ولایت سخن گفت و اظهار داشت: عید غدیر فرصت ارزشمندی برای بازخوانی مفاهیم عدالت، مسئولیتپذیری اجتماعی، حمایت از مستضعفان و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای اسلامی است.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور فعال در مراسم و جشنهای مردمی غدیر، بیان کرد: برگزاری باشکوه آیینهای غدیر در مساجد، هیئتهای مذهبی، دانشگاهها، محلات و مراکز فرهنگی میتواند زمینهساز ترویج فرهنگ ولایت، همبستگی اجتماعی و تعمیق معرفت دینی در جامعه باشد.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش نهادهای فرهنگی، آموزشی و مذهبی در تبیین معارف غدیر، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی صحیح و جامع شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) و تبیین پیامهای ماندگار غدیر برای نسل جوان هستیم؛ پیامهایی که بر محور عدالت، معنویت، مسئولیت اجتماعی، استقلال و کرامت انسانی شکل گرفتهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که جشنهای دهه امامت و ولایت با مشارکت گسترده مردم و تلاش فعالان فرهنگی و مذهبی، به فرصتی برای تقویت ارزشهای اسلامی، وحدت ملی و گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) در جامعه تبدیل شود.
نظر شما