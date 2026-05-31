متکی: از نظر سوق الجیشی دست برتر را داریم/ آمریکا شکست را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: امروز آمریکایی‌ها پذیرفتند که در عرصه نظامی شکست خوردند و به‌رغم تهدیدها می‌دانند ورودشان به جنگ نتیجه‌ای جز دو جنگ گذشته ندارد.

وی افزود: میدان ما امروز دست آنها را خوانده است و از لحاظ سوق الجیشی دست برتر را داریم؛ در بعد نظامی نیز آنها پذیرفتند که شکست خورده‌اند؛ از این رو در بعد سیاسی به دنبال این هستند که چگونه می‌توانند رکب بزنند و به اهدافشان برسند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مهم‌ترین موضوع برای ما دریافت غرامت و برچیده شدن پایگاه‌های منطقه است و برای آنان هم موضوع اصلی مساله هسته ای است و در این موضوع از هیچ فرصتی فروگذار نمی کنند.

متکی گفت: آینده منطقه مهم است و پایگاه‌های آمریکا فقط تهدیدزا است، بنابراین باید تخلیه کنند و بروند.

متکی ادامه دارد: سیستم آمریکا به دنبال بازی دیگری است؛ همان بازی که در برجام اجرا کردند را می‌خواهند پیاده کنند؛ مثل روز روشن است آمریکایی‌ها به دنبال طراحی جدید هستند که یک امتیازهایی بدهند تا یک امتیاز بزرگ‌تری بدست آورند؛ چون همه دنیا می‌گویند ترامپ شکست خورده است.

وزیر امور خارجه پیشین افزود: ترامپ اولین رییس جمهور آمریکا است که وقتی از قدرت خارج شود هیچ تصور مثبتی در اذهان نخواهند داشت.