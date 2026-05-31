به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ شروط چارچوب احتمالی توافق با ایران را سخت‌گیرانه‌تر کرده و اصلاحات پیشنهادی را به تهران ارسال کرده است.

این مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به این روزنامه گفته اند: ترامپ نسبت به برخی بندهای توافق، از جمله موارد مرتبط با آزادسازی منابع مالی ایران، نگرانی‌هایی داشته است.

یک مقام آمریکایی نیز به نیویورک تایمز گفت: ترامپ از طولانی شدن روند پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن ابراز نارضایتی کرده است.

چند مقام آمریکایی به این روزنامه گفته اند: هدف از اصلاحات اخیر، پیشبرد چارچوب توافقی است که برای بررسی به مقامات عالی ایران ارائه شده است.

مقامات یادشده که به نامشان اشاره نشده در ادامه اعلام کردند: این اصلاحات با مشارکت برخی کشورهای میانجی، از جمله پاکستان، تدوین شده است.

یک منبع دیگر نیز به نیویورک تایمز گفت: چارچوب پیشنهادی شامل پایان درگیری‌ها در مقابل آن است که ایران به محاصره تنگه هرمز پایان دهد.

این منبع افزود: موضوعات اختلافی اصلی از جمله موضوع هسته‌ای ایران به دورهای بعدی مذاکرات موکول خواهد شد.

در همین راستا، پایگاه خبری آکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد: ترامپ بر شروط چارچوب احتمالی توافق با ایران تأکید دارد و اصلاحات را به ایران فرستاده است.

یک مقام آمریکایی به این پایگاه خبری گفت که ترامپ علاقه مند به موضوعاتی همچون موضوعات مربوط به مواد هسته ای ایران است که برای او به صورت شخصی مهم است.

این مقام آمریکا افزود: ترامپ جمعه گذشته خواستار اصلاحاتی در پیش‌نویس توافقی شد که نمایندگانش با طرف ایرانی تدوین کرده بودند.

این مقام گفت: رئیس‌جمهور آمریکا خواستار جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال یا مدیریت اورانیوم غنی‌شده ایران شده است.

وی افزود: ترامپ به دنبال اصلاح برخی بندهای مرتبط با بازگشایی تنگه هرمز است و درخواست‌های اخیر وی موجب آغاز دور تازه‌ای از دریافت و ارسال متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران شده است.

این مقام یاد شده همچنین گفت که دستیابی به توافق با ایران محتمل است، اما زمان نهایی شدن آن هنوز مشخص نیست.

این مقام دولت آمریکا افزود: امیدواریم تا اوایل هفته آینده پیشرفتی در موضوع ایران حاصل شود.

در عین حال یک مقام کاخ سفید نیز به آکسیوس گفت: واشنگتن آماده است برای دستیابی به نتیجه مطلوب، یک هفته یا بیشتر نیز منتظر بماند.