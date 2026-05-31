به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از منابع سیاسی و اطلاعاتی گزارش داد که ده ها نفتکش و کشتی های حامل گاز مایع طی هفته گذشته بعد از دریافت مجوز از ایران و نیروهای سپاه پاسدان انقلاب اسلامی از تنگه هرمز عبور کرده اند.
در این گزارش آمده است، این کشتی ها بعد از هماهنگی با ایران و پرداخت عوارض از تنگه عبور کرده اند. اکثر نفتکش ها عازم چین و هند بوده اند و کشتی های حامل گاز مایع از قطر به سمت بازارهای اروپا راهی شدند.
منابع مذکور اضافه کردند، کشور قطر برای عبور کشتی های خود از تنگه هرمز به ایران پول داده است.
روز گذشته قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه اعلام کرد: مدیریت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح با اقتدار کامل اعمال میشود و هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
این قرارگاه اضافه کرد: با توجه به یکپارچگی این مسیر، تأکید میشود کلیه کشتیها، شناورهای تجاری و نفتکشها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
