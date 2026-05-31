به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی با عنوان «هرمز، اورانیوم و میلیاردها دلار» نوشت: ایران برای توافق با آمریکا عجلهای ندارد.
این رسانه صهیونیستی درباره دست برتر ایران در مذاکرات با آمریکا افزود: پیشنهادهای جدید در پی آن هستند که خسارتهای ایران در جنگ را جبران کنند و تنگه هرمز را دوباره به روی کشتیرانی بازگشایند، بیآنکه مستقیماً به اختلافات اصلی بر سر غنیسازی اورانیوم بپردازند.
هاآرتص، ایران را آماده دادن امتیاز ندانست و نوشت: به نظر میرسد تهران هیچ عجله ای برای مصالحه ندارد.
این رسانه صهیونیستی، وضعیت به وجود آمده را شبیه شوخی دانست و افزود: «تقریباً یک توافق» میتوانست عنوان یکی از آیتمهای طنز برنامه محبوب اسرائیلی «ارتص نهدرت» (سرزمین شگفتانگیز) باشد، اما این ماجرا آنقدر واقعی است که نمیتوان آن را یک شوخی دانست.
