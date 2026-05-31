به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ضرورت ساماندهی فضاهای شهری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک، اظهار کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت جمعه‌بازار با توجه با تامین میوه و تره بار هفتگی شهروندان به قیمت مناسب از جمله اولویت‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر لازم و در راستای حفظ حقوق شهروندان صورت پذیرد.

وی به موضوع هوشمندسازی خدمات شهری پرداخت و تصریح کرد: یکی از رویکردهای شورای ششم الکترونیکی کردن خدنات در شهرداری بوده از همین رو سامانه «شهروندسپاری» با هدف گذار به سمت شهر الکترونیک و کاهش تردد غیرضروری شهروندان به شهرداری طراحی و ایجاد شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: زیرساخت‌های لازم برای این سامانه مهیا شده و ارتباطات مورد نیاز نیز برقرار است؛ آنچه اکنون ضرورت دارد، وجود یک عزم جدی برای عملیاتی کردن این سامانه است تا شهروندان بتوانند خدمات خود را به صورت برخط و بدون اتلاف وقت دریافت کنند.

زندی‌نیا با اشاره به بحران کمبود فضای پارک خودرو در مرکز شهر بوشهر گفت: زمین «گاراژ دریابگرد» که در طرح تفصیلی دارای کاربری پارکینگ است، یکی از نقاط برای حل بخشی از مشکلات ترافیکی مرکز شهر محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم شهروندان و کمبود پارکینگ‌های عمومی، تعیین‌تکلیف و بهره‌برداری از این ملک باید در اولویت برنامه‌های اجرایی شهرداری قرار گرفته شود.