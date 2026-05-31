۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

رئیس شورای شهر بوشهر: وضعیت جمعه‌بازار تعیین‌تکلیف شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بر لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت جمعه‌بازار و همچنین بهره‌برداری عملیاتی از سامانه شهروندسپاری برای کاهش مراجعات حضوری به شهرداری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به ضرورت ساماندهی فضاهای شهری و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک، اظهار کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت جمعه‌بازار با توجه با تامین میوه و تره بار هفتگی شهروندان به قیمت مناسب از جمله اولویت‌هایی است که باید هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر لازم و در راستای حفظ حقوق شهروندان صورت پذیرد.

وی به موضوع هوشمندسازی خدمات شهری پرداخت و تصریح کرد: یکی از رویکردهای شورای ششم الکترونیکی کردن خدنات در شهرداری بوده از همین رو سامانه «شهروندسپاری» با هدف گذار به سمت شهر الکترونیک و کاهش تردد غیرضروری شهروندان به شهرداری طراحی و ایجاد شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: زیرساخت‌های لازم برای این سامانه مهیا شده و ارتباطات مورد نیاز نیز برقرار است؛ آنچه اکنون ضرورت دارد، وجود یک عزم جدی برای عملیاتی کردن این سامانه است تا شهروندان بتوانند خدمات خود را به صورت برخط و بدون اتلاف وقت دریافت کنند.

زندی‌نیا با اشاره به بحران کمبود فضای پارک خودرو در مرکز شهر بوشهر گفت: زمین «گاراژ دریابگرد» که در طرح تفصیلی دارای کاربری پارکینگ است، یکی از نقاط برای حل بخشی از مشکلات ترافیکی مرکز شهر محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مبرم شهروندان و کمبود پارکینگ‌های عمومی، تعیین‌تکلیف و بهره‌برداری از این ملک باید در اولویت برنامه‌های اجرایی شهرداری قرار گرفته شود.

