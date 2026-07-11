به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا ظهر شنبه در جریان بازدید از جمعه‌بازار بوشهر که با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهری انجام شد، اظهار کرد: وضعیت فعلی جمعه‌بازار نیازمند ساماندهی اساسی است و این مجموعه باید متناسب با جایگاه و شأن شهروندان بوشهری ساماندهی و تجهیز شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های شورای اسلامی شهر در این زمینه افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی در کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن شورای اسلامی شهر درباره ساماندهی جمعه‌بازار و احداث سازه جدید برای این مجموعه برگزار شده و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، فراخوان انتخاب مشاور نیز منتشر شده تا پس از انجام مطالعات تخصصی، روند طراحی و اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

زندی‌نیا با بیان اینکه ساماندهی جمعه‌بازار یکی از مطالبات مهم شهروندان است، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این بازار هفتگی در شرایطی قرار گیرد که ضمن ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت کسبه آن، بتواند نیازهای هفتگی شهروندان را با کیفیت مطلوب و در فضایی استاندارد تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر با همکاری و هم‌افزایی، اجرای این پروژه را تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهند کرد تا جمعه‌بازار بوشهر به فضایی منظم، ایمن و شایسته برای شهروندان تبدیل شود.