علت تعلل در ساماندهی ورودی های شهر همدان مشخص شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسی‌امید ظهر یکشنبه در سخنان پیش از دستور صحن علنی شورا با تبریک دهه ولایت، بر لزوم پرهیز از هرگونه تبعیض در اجرای قوانین ابلاغی به شهرداری تأکید کرد و گفت: رفتار تبعیض‌آمیز می‌تواند به‌شدت در افزایش نارضایتی مردم مؤثر باشد.

وی با اشاره به مصادیقی از برخوردهای متفاوت در سطح مناطق شهرداری، اظهار کرد: متأسفانه در موارد مختلف از جمله اجرای آرای دیوان، در مناطق مختلف شهرداری با وجود رأی واحد، شاهد برخوردهای متفاوت هستیم که این موضوع مصداق تبعیض است؛ در سیستمی که بر آن نظارت داریم نباید چنین تبعیض‌هایی وجود داشته باشد و باید در مواجهه با قوانین، با مردم به‌صورت یکسان رفتار شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در کمیسیون ماده ۵، افزود: خوشبختانه از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم روند امور شتاب گرفته بود، اما اخیراً شاهد طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی در کمیسیون ماده ۵ هستیم.

وی با بیان اینکه درباره پرونده «۷ هکتاری» هنوز تصمیمی در کمیسیون ماده ۵ اتخاذ نشده است، تصریح کرد: این تعلل در حالی رخ می‌دهد که بخشی از بودجه عمرانی سالانه بر اساس تحقق درآمد از این موضوع پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها، گفت: برای پیشبرد امور شهر و تعیین تکلیف پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵، جدیت مدیرکل راه و شهرسازی ضروری است؛ چراکه چندین پروژه در انتظار تصمیم‌گیری مانده‌اند.

وی همچنین با اشاره به توقف برخی پروژه‌های شهری در کمیته فنی، خاطرنشان کرد: ساماندهی ورودی‌های شهر به‌عنوان یکی از اولویت‌ها، پس از پنج سال پیگیری هنوز در کمیته فنی مطرح نشده و لازم است علت این تعلل مشخص و اعلام شود.

کاوسی‌امید عدم اتخاذ تصمیم مطلوب در برخی پرونده‌ها را نیز از نکات قابل توجه دانست و گفت: شورای شهر بنگاه اقتصادی نیست و وظیفه نخست ما خدمت به مردم است و پروژه «۴۴ هکتاری» با وجود آغاز از دوره پنجم شورا هنوز تعیین تکلیف نشده و لازم است با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر، تصمیمی مطلوب و بهینه اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین جایگاه مشخص کارکنان در شهرداری را ضروری دانست و اظهار کرد: هر نیرویی که از شهرداری حقوق دریافت می‌کند باید با انجام کار مطلوب، در پیشبرد امور و ارتقای کیفیت خدمات شهری نقش مؤثر داشته باشد.