به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج محدوده گلدشت و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین محور شهریار ـ تهران در محدوده شهرقدس و آزادراه ساوه ـ تهران در حدفاصل بهمن‌آباد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه هستند.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر روان است.

سرهنگ محبی همچنین درباره شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه هستند و در برخی محورهای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، سفر خود را با احتیاط بیشتری انجام دهند.

بر اساس این گزارش، محور پاتاوه ـ دهدشت نیز به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور همچنان مسدود است.