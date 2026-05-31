ائمه جماعات سادات قم برای بزرگداشت غدیر گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده صبح یکشنبه در شانزدهمین برنامه زیستبوم مسجد که با حضور ائمه جماعات سادات استان قم در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، به تبیین شرایط کشور و موضوعات مرتبط با جنگ پرداخت و بر اهمیت آگاهیبخشی و نقش اثرگذار ائمه جماعات در شرایط کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه مساجد و ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در این نهاد مردمی، ضرورت بهرهگیری از فرصتهای پیشرو برای تقویت انسجام اجتماعی و انتقال صحیح مفاهیم و معارف دینی را مورد توجه قرار داد.
این نشست در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم و همزمان با ایام دهه ولایت با حضور جمعی از ائمه جماعات سادات استان قم برگزار شد و محورهای مختلفی پیرامون برنامههای فرهنگی و تبلیغی این مناسبت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
غدیر ظرفیت مهمی برای تقویت وحدت اسلامی است
حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اهمیت واقعه غدیر در تاریخ اسلام، بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف این رویداد بزرگ مذهبی برای اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
وی گفت: غدیر از مهمترین مناسبتهای دینی مسلمانان به شمار میرود و ظرفیتهای گستردهای برای ایجاد همگرایی و تقویت وحدت در جامعه اسلامی در اختیار فعالان فرهنگی و مذهبی قرار میدهد.
وی افزود: بهرهگیری صحیح از فرصت دهه ولایت و اجرای برنامههای متناسب با این ایام میتواند در تعمیق معارف دینی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به جایگاه غدیر نقش مؤثری ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین میرزا محمدی همچنین با اشاره به موقعیت ویژه روزهای منتهی به عید غدیر، بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای فرهنگی و مذهبی این مناسبت تأکید کرد.
برنامههای غدیر باید با مشارکت گسترده مردمی دنبال شود
در این نشست که در قالب شانزدهمین برنامه زیستبوم مسجد برگزار شد، موضوعات مرتبط با برنامههای دهه ولایت و راهکارهای بهرهگیری از ظرفیت مساجد برای گسترش فرهنگ غدیر مورد بررسی قرار گرفت.
