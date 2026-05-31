به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، همایش ملی «بهرهوری ایران ۱۴۰۵» با محوریت مدیریت مصرف آب و برق و با حضور مدیران ارشد و کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این نشست تخصصی که با مشارکت سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار شد، راهکارهای نوین برای بهینهسازی مصرف و ارتقای بهرهوری در بخشهای آب و انرژی بررسی شد.
سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست، با بیان اینکه بهرهوری در بخشهای زیربنایی دیگر به معنای توسعه صرف زیرساختها نیست، گفت: امروز بهرهوری بیش از هر زمان دیگری به کیفیت دادهها، توان تحلیل، تابآوری سامانهها، نوآوریهای فناورانه و ارتقای کیفیت تصمیمگیری وابسته است.
وی با اشاره به تغییر ماهیت چالشهای این حوزه در سطح جهانی افزود: آینده بخش آب و انرژی در گرو حرکت به سمت سامانههای هوشمند و تطبیقپذیر است. فناوریهایی نظیر دوقلوهای دیجیتال، سامانههای پایش پیشبینانه، ابزارهای تصمیمیار هوشمند و راهکارهای بازچرخانی منابع، از جمله اولویتهای اصلی برای تعامل میان صنعت و زیستبوم نوآوری کشور به شمار میروند.
نوربخش با تأکید بر اینکه چالشهای حوزه آب و برق دیگر صرفاً به کمبود فیزیکی منابع محدود نیست، تصریح کرد: شرایط فعلی متأثر از پیچیدگیها و عدم قطعیتهای بالاست. بنابراین، بهرهوری از یک مفهوم مهندسی کلاسیک به مسئلهای شناختی، دادهمحور و تصمیممحور تبدیل شده است. چهبسا در آینده نزدیک، چالش اصلی ما نه کمبود منابع، بلکه فقدان حکمرانی هوشمند و دادههای قابل اتکا باشد.
وی همچنین بر ضرورت نقشآفرینی دستگاههای اجرایی به عنوان محیطهای آزمون برای فناوریهای نوآورانه تأکید کرد و آن را لازمه بومیسازی راهکارهای ارتقای بهرهوری دانست.
این همایش در پایان با تبادل نظر درباره آخرین دستاوردهای فناورانه و راهبردهای کلان ارتقای بهرهوری در صنعت آب و برق به کار خود پایان داد.
نظر شما