به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی فوقی پیش از ظهر امروز در نشست خبری مهمانی کیلومتری غدیر در اصفهان با اشاره به ضرورت پاسداشت شعائر دینی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی، زنده نگه داشتن مناسبت‌های مذهبی و تقویت شعائر دینی است و امسال نیز عید بزرگ غدیر با رویکردی متفاوت و گسترده در استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه «مهمانی کیلومتری غدیر» در ۱۴ شهر استان برنامه‌ریزی شده است، افزود: برای مسیر اصلی جشن در شهر اصفهان، ۱۱۰ موکب پیش‌بینی شده که شامل مواکب پذیرایی، فرهنگی و برنامه‌های شادی‌آفرین برای خانواده‌هاست و به مناسبت ظهر عید غدیر بیش از ۱۱۰ هزار وعده غذا در قالب اطعام غدیر توزیع خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به هم‌زمانی عید غدیر با ایام سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) تصریح کرد: امسال تلاش می‌کنیم در کنار فضای شادمانی عید، تبیین شخصیت امام راحل(ره) رهبر شهید انقلاب و نیز تبیین جایگاه ولایت و امتداد آن از ولایت اهل‌بیت(ع) تا دوران غیبت و نقش ولایت فقیه نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی یکی از برنامه‌های شاخص امسال را «پاتوق‌های گفت‌وگو در مسیر جشن» عنوان کرد و گفت: با توجه به شبهاتی که دشمنان از طریق فضای مجازی و شبکه‌های معاند در ذهن مردم ایجاد می‌کنند، زمینه گفت‌وگوی مستقیم مردم با مبلغین شاخص شهر و استان فراهم می‌شود تا پرسش‌ها و دغدغه‌ها در فضایی اقناعی پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در حوزه تبلیغ چهره‌به‌چهره، بیش از ۲۰۰ مبلغ در سطح استان برای تبیین شخصیت امام راحل(ره) در آستانه چهاردهم خرداد و نیز تبیین موضوعات مرتبط با ولایت و مناسبت‌های پیش‌رو به‌کارگیری خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به ساماندهی هیئات مذهبی در استان گفت: از ابتدای شرایط جنگی و با رصد میدانی، بالغ بر هزار موکب در سطح استان پیگیری و ساماندهی شده و حضور هیئات مذهبی در صحنه، امسال «متفاوت و قابل توجه» بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی افزود: برای ارتقای توان تبیینی، جلسات بصیرتی و آموزشی متعددی با حضور گسترده هیئات و مبلغین برگزار شده که از جمله آن می‌توان به برگزاری نشست‌های بصیرتی با حضور بیش از ۷۰۰ هیئت و نیز دوره آموزشی نزدیک به ۳۰۰ مبلغ شاخص با محورهایی چون «جهاد تبیین»، «الهیات جنگ و مقاومت» و «تبیین جایگاه ولایت» اشاره کرد.

وی همچنین از ورود جدی‌تر این مجموعه به فضای مجازی خبر داد و گفت: امسال تولیدات ویژه از جمله آثار انیمیشنی و محتوای متناسب با نوجوانان و جوانان در دستور کار قرار گرفته و برای تمرکز بر نسل جدید، «بنیاد ملی نوجوان» نیز با هدف ارتباط سازمان‌یافته با دانش‌آموزان و فعالان فضای مجازی راه‌اندازی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم ایران با وجود مشکلات اقتصادی، هیچ‌گاه اصل انقلاب را با مسائل معیشتی معامله نکرده‌اند و دشمن نیز در تلاش است با ایجاد دوقطبی و اختلاف، صفوف مردم را متفرق کند؛ از همین رو، یکی از محورهای جدی برنامه‌ها تقویت وحدت، همگرایی و میدان‌داری اجتماعی در مناسبت‌های مذهبی از جمله غدیر است.