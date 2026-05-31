به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیتالله ابراهیم رئیسی، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید، اظهار کرد: به قول شهید قاسم سلیمانی، یک فرد باید شهادتگونه زندگی کند تا به شهادت برسد. شهید رئیسی مدیری جامعالاطراف و فردی مؤمن بود و شهادت گونه زندگی میکرد.
وی افزود: شهید رئیسی یک پهلوان سیاسی بود و در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم که هیچگاه سخنی نمیگفت یا رفتاری انجام نمیداد که برخلاف اخلاق باشد.
وزیر علوم دولت شهید رئیسی با بیان اینکه شهادت میدهم که او فقط برای نظام جمهوری اسلامی ایران، خداوند و مردم کار میکرد، تصریح کرد: وی منافع ملی را بر همه چیز ترجیح میداد.
زلفیگل با تأکید بر نگاه علمی شهید رئیسی در اداره کشور، گفت: شهید رئیسی بارها تأکید میکرد که تصمیمات ما باید علمپایه باشد. اگر امروز اقتدار و منابع بیپایان داریم، به واسطه علم است. اگر به دنبال ایران جاودان هستیم، این هدف با منابع پایدار از جمله علم محقق میشود.
وزیر علوم دولت سیزدهم با اشاره به رویکرد دولت شهید رئیسی در حوزه توسعه کشور اظهار کرد: بسیاری از دولتها به مزیتهای نسبی توجه میکردند و میکنند؛ یعنی بر اساس داشتههای موجود مدیریت میکنند. اما در دولت شهید رئیسی، هم به مزیتهای نسبی و هم به مزیتهای ایجادی که از طریق علم برای کشور ایجاد میشود، توجه میشد. شهید رئیسی به هر دو نوع مزیت توجه داشت.
وی افزود: اگر میبینیم که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ایران توانسته پیروز شود و همه دنیا ما را تحسین میکنند و اقتدار خود را به جهانیان نشان دهد، این امر به واسطه علم است.
زلفیگل با اشاره به برنامههای دولت شهید رئیسی در حوزه علم و فناوری گفت: بحث تبدیل علوم به فنون از برنامههای شهید رئیسی بود، زیرا علم باید به فناوری تبدیل شود تا تولید قدرت و ثروت کند.
وی با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: زمانی که دولت شهید رئیسی آغاز به کار کرد، کشور در دوران شیوع ویروس کرونا قرار داشت که آن شرایط بهخوبی مدیریت و کنترل شد. تأکید شهید رئیسی این بود که دانشگاهها هرچه سریعتر بازگشایی شوند تا علم آسیب نبیند.
وزیر علوم دولت شهید رئیسی با تأکید بر روحیه خدمتگزاری رئیسجمهور شهید، اظهار کرد: شهید رئیسی شخصیتی منحصربهفرد داشت و واقعاً برای خدمت، سر از پا نمیشناخت و شهادتگونه زندگی میکرد.
وی در پایان گفت: برنامههایی را که قصد داشتیم در وزارت علوم اجرا کنیم و به دلیل شهادت شهید رئیسی تکمیل نشد، در قالب کتابی جمعآوری کرده و به سیمایی صراف، وزیر فعلی علوم، تقدیم کردیم تا انشاءالله پیگیری و اجرا شود.
