به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست هماندیشی تئاتر ویژه بانوان روز شنبه ۹ خرداد با حضور امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، مریم شعبانی مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره و برخی از سرپرستهای گروههای ویژه بانوان، کارگردانان و طراحان حرکت در سالن صفارزاده برگزار شد.
مریم شعبانی مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره با اشاره به مسائل موجود در حوزه طراحی حرکت عنوان کرد: در ایران به بحث پرفورمنس و هنر حرکت پرداخته نمیشود یا این هنر به صورت کامل مورد حمایت قرار نمیگیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از گروههای نمایشی در متن و شکل آثار هنریشان دارای نواقصی هستند. ضمن اینکه این گروهها در تخصیص امکانات برای اجرا نیز دچار مشکلاتی هستند، لذا هماهنگ شدن فعالان این عرصه با هم در بهرهمندی از فضای لازم برای اجرا و ارائه بهتر هنر نمایش میتواند راهگشا باشد.
شعبانی با بیان دغدغههایش برای تولید و هنر باکیفیت ویژه بانوان اظهار کرد: رویکرد کلی حوزه هنری حمایتی و رشد فضای تئاتری است. ما میخواهیم نمایش نیز همچون نویسندگی، شعر و هنرهای تجسمی رشد کند. حوزه هنری امکان حمایت و اجرا دارد و من طی سالیانی که کار هنری کردهام جایی را نیافتم که تا این حد درک هنری وجود داشته باشد.
فرزانه کابلی که یکی از هنرمندان حاضر در این نشست بود با مطرح کردن خاطرات خود و مشکلاتی که در پی اجرای ویژه بانوان داشته تاکید کرد: ما میتوانیم فرهنگ اقصی نقاط کشورمان را با همان لباسهای اقوام که بسیار زیبا و رنگارنگ هستند، با به دنیا معرفی کنیم. ایران خانه من است و من فکر میکنم باید هنر را به شکل درست به بانوان سرزمینم منتقل کنم. من برای زنده نگاه داشتم این هنر میمیرم و در کشورم میمانم چون وطنم را دوست دارم.
در ادامه، دیگر بانوان هنرمند مباحثی چون ضرورت رسمیت بخشیدن به تئاتر بانوان، اهمیت برگزاری جلسات هماندیشی و محدود نشدن اجرای ویژه بانوان به پایتخت را مطرح کردند.
امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره که در بخش پایانی این نشست در سالن صفارزاده حضور پیدا کرد، ضمن خیرمقدم به فعالان تئاتر بانوان گفت: دغدغه حمایت از اجراهای بانوان از چندی پیش بوجود آمد و بعد از پذیرفتن مدیریت مرکز هنرهای نمایشی سوره، تصمیم گرفتم دفتر تئاتر بانوان را ذیل این مرکز تشکیل دهم تا به تئاتر بانوان به شکل ویژهای بپردازم.
وی هدف از تشکیل دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره را حمایت از تئاتر بانوان و کاهش مشقتهای اجرا ویژه بانوان معرفی کرد و تاکید کرد: تلاش شما برای زنده نگاه داشتن فرهنگ و هنر ایران ستودنی است و ما از تولیدات با موضوع و مفهوم «ایران» و «وطن» حمایت میکنیم.
شفیعی گفت: تالار اندیشه حوزه هنری از دیرباز میزبان اجرای ویژه بانوان بوده و در شرایط کنونی هم از مخاطبان و تولیدکنندگان آثار با موضوعات ملی میهنی میزبانی خواهد کرد. بر همین اساس ما در مرکز هنرهای نمایشی سوره به نوبه خود تلاش میکنیم تا شرایطی حرفهای و ایمن را برای فعالیت بانوان فراهم کنیم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره در بخش دیگری از سخنانش از طرح ویژه رویداد «ایراندخت» سخن گفت و افزود: ما میخواهیم در کنار بانوان هنرمند باشیم تا با خیال آسودهتر به موضوع ایران، هویت ملی و فرهنگ ایرانی بپردازند.
در بخش پایانی این نشست، هنرمندان و طراحان حرکت دغدغههایشان در خصوص اجراهای ویژه بانوان و طرح رویداد «ایراندخت» را بیان کردند.
