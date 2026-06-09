به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره فراخوان رویداد ملی «ایراندخت» را ویژه گروههای تئاتر بانوان در ۲ بخش نمایش صحنهای مبتنی بر طراحی حرکت و نمایشهای کوتاه منتشر کرده است.
فراخوان روایداد ملی «ایراندخت» با موضوع «ایران همیشه سرافراز» و با محورهای هویت فرهنگ ایرانی (اقوام، آئینها و فولکلور)، ادبیات و اسطوره (شاهنامه و ادبیات کهن)، زنان مقاومت و حماسه توسط دفتر تئاتر ویژه بانوان با هدف خلق اثر مبتنی بر طراحی حرکت که از فرهنگ غنی، آداب و رسوم، آئینهای اقوام و جشنهای بومی و محلی و فولکلور ایران الهام گرفته، منتشر شده است و به هنرمندان فرصت میدهد تا آثار نمایشی خود را در چارچوب متن نمایشی، پرفورمنس، تئاتر فیزیکال و متن موسیقیایی به مخاطب علاقهمند ارائه کنند.
آخرین مهلت ثبت نام ( نمایشنامه، طرح و ایده اجرایی) در این رویداد تا ۲۵ تیر است.
متن کامل فراخوان رویداد ملی «ایراندخت» را از اینجا ببینید.
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