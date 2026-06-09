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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» منتشر شد

فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» منتشر شد

مرکز هنرهای نمایشی سوره فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» را با موضوع «ایران همیشه سرافراز» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» را ویژه گروه‌های تئاتر بانوان در ۲ بخش نمایش صحنه‌ای مبتنی بر طراحی حرکت و نمایش‌های کوتاه منتشر کرده است.

فراخوان روایداد ملی «ایران‌دخت» با موضوع «ایران همیشه سرافراز» و با محورهای هویت فرهنگ ایرانی (اقوام، آئین‌ها و فولکلور)، ادبیات و اسطوره (شاهنامه و ادبیات کهن)، زنان مقاومت و حماسه توسط دفتر تئاتر ویژه بانوان با هدف خلق اثر مبتنی بر طراحی حرکت که از فرهنگ غنی، آداب و رسوم، آئین‌های اقوام و جشن‌های بومی و محلی و فولکلور ایران الهام گرفته، منتشر شده است و به هنرمندان فرصت می‌دهد تا آثار نمایشی خود را در چارچوب متن نمایشی، پرفورمنس، تئاتر فیزیکال و متن موسیقیایی به مخاطب علاقه‌مند ارائه کنند.

آخرین مهلت ثبت نام ( نمایشنامه، طرح و ایده اجرایی) در این رویداد تا ۲۵ تیر است.

متن کامل فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» را از اینجا ببینید.

کد مطلب 6854950

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