در دیدار مرکز هنرهای نمایشی سوره با نیروی دریایی ارتش چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست هماندیشی و بررسی زمینههای همکاری مشترک میان مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش، دوشنبه 7 اردیبهشت در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد. در این نشست حجتالاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلام (رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش)، حجتالاسلام عبدالرضا مصطفیلو (معاون فرهنگی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی)، ناخدا دوم سیدمحمد موسوی (مدیر روابط عمومی اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی)، موحدی (مدیر هنری معاونت فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش)، ناخدا بهنام حسینپور، امیرحسین شفیعی (مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری) و مصطفی مؤمنیراد (مدیر مرکز معماری حوزه هنری) حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با اشاره به حادثه ناو دنا و شهادت جمعی از دریادلان کشور گفت: از زمانی که خبر این حادثه منتشر شد، ذهن من و همکاران در حوزه هنری درگیر این بود که چگونه میتوانیم ادای دین کنیم. شروع همکاریهای ما با چهلم شهدای دنا و رونمایی از طرح صابر شیخرضایی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری همزمان شد و این آغازی بر فعالیتهای هنری ماست.
وی افزود: در حال حاضر دو اثر نمایشی درباره ناو دنا در مرحله تحقیق، پژوهش و پیش تولید داریم. متأسفانه بغضی در گلوی ما از حماسه شهدای دنا وجود دارد و هنوز کار فرهنگی_هنری شایستهای در این زمینه برای آن انجام نشده است.
همچنین در حاشیه این نشست، مصطفی مؤمنیراد مدیر مرکز معماری حوزه هنری، فقدان تصویر و روایت ماندگار از بسیاری وقایع تاریخی و همچنین عدم حضور وقایع تاریخ معاصر در میان جامعه و مردم را چالش اصلی دانست و خواستار خلق آثاری شد که حس فقدان و یادآوری عمیق را در مخاطب ایجاد کند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلام رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با ابراز خرسندی از گردهمایی مسئولان فرهنگی و هنری اظهار کرد: برای ما باعث افتخار است که دور یک میز جمع شدهایم و انشاءالله در دو جبهه سخت و نرم دست به دست هم دهیم.
وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تأکید بر فرمایش رهبر شهید خود مبنی بر «مبعوث شدن مردم» و وقوع اتفاقات مهم در کشور، گفت: رزمندگان و نیروهای مسلح ما جانانه در مقابل دشمن ایستادهاند و مبارزه میکنند. امروز شاهد بودیم که از پیکر دوستان عزیزمان جز چند تکه استخوان و از برخی تنها مشتی خاکستر بر جای نمانده است.
نصیرالاسلام با بیان اینکه نیروهای مسلح مردانهتر از گذشته در مقابل دشمن ایستادهاند، تصریح کرد: با همین رشادتها و قهرمانیها، به لطف خدا و وعده الهی، شاهد جشن پیروزی انقلاب اسلامی و شکست استکبار جهانی خواهیم بود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر آمادگی کامل این نیرو برای همکاری فرهنگی با حوزه هنری گفت: مأموریت ما فرهنگی است و با تمام وجود در خدمت شما هستیم. این همکاری برای ما افتخار است که بتوانیم گوشهای از آنچه رخ داده، با قلم و اثر هنری شما همراه شویم، چراکه آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.
وی افزود: از جنگ چیزی باقی نمیماند، مگر آنچه شما تولید میکنید. رشادتها در اذهان و تاریخ ثبت میشود، اما نسل آینده ما نیاز به تئاتر، سینما، کتاب و رمان دارد. من به عنوان یک سرباز کوچک میگویم که اجر و ثواب آنچه شما تولید میکنید، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در میدان حاصل میشود. آیندگان قهرمانان گذشته خود را با همین تولیدات میشناسند و به آن افتخار میکنند.
وی در پایان ضمن تشکر از دستاندرکاران برگزاری این نشست، آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش را برای همکاری در تمامی زمینههای مورد نیاز اعلام کرد.
همچنین در این نشست افسران بازمانده ناو دنا حضور داشتند و خاطرات خود در شب حمله را بازگو کردند که با اهدا تندیس ایران از سلحشوری آنها تجلیل شد و عوامل تولید پروژههای نمایشی سؤالات خود را در خصوص ناو دنا مطرح کردند.
