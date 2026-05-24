در اولین نشست شورای سیاستگذاری موسسه «سوره امید» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه «سوره امید»، نخستین نشست شورای سیاستگذاری و ارزشیابی نمایش موسسه «سوره امید» در سال ۱۴۰۵، با حضور اعضای این شوار در مجموعه «کارستان بهارستان» برگزار شد.

این نشست که به واکاوی عملکرد سال گذشته و ترسیم چشم‌اندازهای سال جدید اختصاص داشت، با نگاهی آسیب‌شناسانه به زیرساخت‌های نمایشی برگزار شد.

در این جلسه مریم سعادت، مریم کاظمی، شهرام کرمی، امیر مشهدی‌عباس، امیرحسین شفیعی، حسین فدایی‌حسین، متین محجوب، مجید مجیدی و مرتضی اسدی‌مرام حضور داشتند.

ثبت ۳۰۰ هزار مخاطب در ۲۲ استان

مرتضی اسدی‌مرام مدیر خانه نمایش امید، ضمن اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر و انتصاب مجید مجیدی به‌ عنوان مدیر تولیدات هنری موسسه «سوره امید» و امیرحسین شفیعی به عنوان مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی، از شکل‌گیری دوره‌ای تازه در مدیریت تئاتر این مراکز خبر داد.

وی با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته گفت: موسسه «سوره امید» با تولید ۴۳ اثر شامل ۱۵ نمایش صحنه‌ای، ۶ نمایش عروسکی و ۲۲ اجرای خیابانی در ۲۲ استان، توانست میزبان حدود ۳۰۰ هزار مخاطب باشد؛ رقمی که ۴۵ هزار نفر آن تنها در بخش نمایش‌های صحنه‌ای بلیت‌فروشی به ثبت رسید.

اسدی‌مرام همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی این نهاد، افزود: ارائه خدمات فرهنگی به ۵ هزار کودک در مناطق محروم زابل، سیستان و سراوان و همچنین اجرای ۴۰۰ نمایش میدانی در سراسر کشور در حمایت از کودکان شهید میناب، سندی بر تعهد هنرمندان ما به دغدغه‌های اجتماعی است.

تمرکز بر تولیدات مستمر و اثرگذار

مجید مجیدی مدیر مرکز تولیدات هنری، با نگاهی به ظرفیت‌های موجود، اولویت اصلی این دوره را تولید «آثار کیفی و اثرگذار» دانست.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز زدایی از تهران گفت: ما نباید در پایتخت متوقف شویم. برای آثار فاخری که با استقبال گسترده مخاطب روبرو شده‌اند، در حال تدوین سازوکاری برای بازتولید در سراسر کشور هستیم تا تئاتر به مثابه یک جریان پویا در تمام شهرها نهادینه شود.

مجیدی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه مخاطبان نوجوان، افزود: نوجوانان وزن سنگینی در برنامه‌ریزی‌های ما دارند. ما با شناخت دقیق از دنیای این قشر، به دنبال آن هستیم که با نزدیک‌شدن به دغدغه‌هایشان، آن‌ها را به مخاطبان دائمی و حرفه‌ای تئاتر تبدیل کنیم.

احیای تماشاخانه مهر و ماه؛ بازگشت به روزهای طلایی

امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی، در این نشست از طرح‌های کلان برای احیای هویت تماشاخانه خبر داد.

شفیعی با یادآوری دوران درخشان اجراها در دهه ۷۰، تصریح کرد: هدف ما تبدیل تماشاخانه مهر و ماه به یک پایگاه دائمی و خانوادگی است. بازسازی لابی، ایجاد فضای سبز، راه‌اندازی کافه و ارتقای تجهیزات نور و صوت، تنها بخشی از برنامه‌های ما است تا استانداردهای این تماشاخانه را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.

وی افزود: بهتر است از نگاه جشنواره‌محور فاصله گرفته و به سمت ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای تولید و اجرا حرکت کنیم. استفاده از ظرفیت‌های اقتباسی برای تسریع در چرخه تولید و همکاری با اصناف تئاتری جهت شناسایی استعدادهای کمتر شناخته‌شده، می‌تواند از اولویت‌های اجرایی ما برای تبدیل شدن به قطب تئاتر کودک و نوجوان باشد.

ضرورت‌های زیرساختی و حرفه‌ای

در این نشست مریم سعادت بر اهمیت تقویت بسترهای رسانه‌ای و بهره‌گیری از تجربه های موفق برای دیده شدن حداکثری آثار تأکید کرد و مریم کاظمی خواستار ارتقای خانه نمایش امید به یک «مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان» با سالن‌های استاندارد و کتابخانه‌های تخصصی شد.

شهرام کرمی نیز بر حمایت تخصصی از کارگردانان و نویسندگان تأکید کرد تا هنرمندان فارغ از دغدغه‌های اقتصادی، تنها بر کیفیت فنی و هنری اثر خود متمرکز باشند.

همچنین امیر مشهدی‌عباس با هشدار نسبت به دشواری‌های تولید نمایش در شرایط اقتصادی فعلی، تصریح کرد: وظیفه شورای تئاتر موسسه سوره امید، فراتر از تولید، حمایت همه‌جانبه از گروه‌های نمایشی است. اگر برای بازاجرای آثار موفق در استان‌ها ساز و کاری حمایتی تدوین نکنیم، در سال‌های آتی با افت جدی تولیدات حرفه‌ای مواجه خواهیم شد.

این نشست با اجماع نظر بر سر ضرورت ارتقای استانداردهای فنی و هنری و پایه‌گذاریِ ساختاری منسجم برای حمایت از هنرمندان، به پایان رسید و افق‌های امیدبخشی را برای تئاتر کودک ونوجوان در سال ۱۴۰۵ ترسیم کرد.

در پایان این نشست، امیرحسین شفیعی به‌عنوان عضو جدید شورای سیاست‌گذاری و ارزشیابی نمایش موسسه «سوره امید» معرفی شد.