  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

۳۳۲ رأس دام فاقد مجوز در شهرضا کشف شد؛ توقیف ۴ کامیون

۳۳۲ رأس دام فاقد مجوز در شهرضا کشف شد؛ توقیف ۴ کامیون

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرضا از کشف ۳۳۲ رأس گوسفند فاقد مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع در این شهرستان خبر داد و گفت: این دام‌ها از چهار کامیون در محورهای مواصلاتی شهرضا کشف شدند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم طرح‌های مقابله با تخلفات حوزه امنیت اقتصادی اظهار کرد: در راستای برخورد با حمل، توزیع و فروش غیرقانونی دام و همچنین جلوگیری از اخلال در شبکه عرضه، مأموران انتظامی شهرستان شهرضا اقدامات اطلاعاتی و کنترلی خود را در محورهای مواصلاتی تشدید کردند.

وی افزود: مأموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی، کلانتری ۱۳ و پاسگاه کهرویه با اشراف اطلاعاتی و پایش مسیرهای تردد، چهار دستگاه کامیون حامل احشام را شناسایی و برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام بازرسی‌های لازم از خودروها، در مجموع ۳۳۲ رأس گوسفند کشف شد که بدون مجوزهای قانونی حمل می‌شد و طبق بررسی‌های اولیه، این محموله خارج از شبکه رسمی توزیع در حال جابه‌جایی بود.

پورخاقان با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر متهم شناسایی شدند، تصریح کرد: پرونده اولیه تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه قاچاق و نگهداری و توزیع غیرمجاز دام و سایر کالاهای مورد نیاز مردم برخورد قاطع خواهد کرد، گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان به صورت مستمر ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی در حوزه قاچاق و توزیع غیرمجاز دام، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6845502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها