۳۳۲ رأس دام فاقد مجوز در شهرضا کشف شد؛ توقیف ۴ کامیون

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم طرح‌های مقابله با تخلفات حوزه امنیت اقتصادی اظهار کرد: در راستای برخورد با حمل، توزیع و فروش غیرقانونی دام و همچنین جلوگیری از اخلال در شبکه عرضه، مأموران انتظامی شهرستان شهرضا اقدامات اطلاعاتی و کنترلی خود را در محورهای مواصلاتی تشدید کردند.

وی افزود: مأموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی، کلانتری ۱۳ و پاسگاه کهرویه با اشراف اطلاعاتی و پایش مسیرهای تردد، چهار دستگاه کامیون حامل احشام را شناسایی و برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام بازرسی‌های لازم از خودروها، در مجموع ۳۳۲ رأس گوسفند کشف شد که بدون مجوزهای قانونی حمل می‌شد و طبق بررسی‌های اولیه، این محموله خارج از شبکه رسمی توزیع در حال جابه‌جایی بود.

پورخاقان با بیان اینکه در این رابطه چهار نفر متهم شناسایی شدند، تصریح کرد: پرونده اولیه تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه قاچاق و نگهداری و توزیع غیرمجاز دام و سایر کالاهای مورد نیاز مردم برخورد قاطع خواهد کرد، گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان به صورت مستمر ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک و غیرقانونی در حوزه قاچاق و توزیع غیرمجاز دام، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.