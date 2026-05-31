به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با اشراف اطلاعاتی، یک پرونده زمینخواری را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی و در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی و با بهرهگیری از اقدامات فنی و تخصصی و همچنین همکاری ادارهکل راه و شهرسازی استان، موفق به شناسایی یک باند زمینخواری شدند که با تنظیم اسناد جعلی اقدام به تصرف و فروش ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی کرده بودند.
فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: در این عملیات دو نفر از اعضای این باند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
الهی با اشاره به ارزش اراضی کشفشده گفت: کارشناسان ارزش این املاک را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند.
وی تأکید کرد: برخورد با زمینخواری، تصرف اراضی ملی و جرایم اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
