۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

سردار الهی: باند زمین‌خواری ۵۰۰ میلیارد تومانی در سنندج متلاشی شد

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در سنندج، پرونده‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان رقم زده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با اشراف اطلاعاتی، یک پرونده زمین‌خواری را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی و در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی و با بهره‌گیری از اقدامات فنی و تخصصی و همچنین همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان، موفق به شناسایی یک باند زمین‌خواری شدند که با تنظیم اسناد جعلی اقدام به تصرف و فروش ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: در این عملیات دو نفر از اعضای این باند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

الهی با اشاره به ارزش اراضی کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش این املاک را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

وی تأکید کرد: برخورد با زمین‌خواری، تصرف اراضی ملی و جرایم اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6845506

