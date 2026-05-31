صحرایی: عدالت آموزشی محور گفتمان شهید رئیسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت شهید رئیسی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، به تبیین دیدگاه‌ها و اقدامات حوزه آموزش و پرورش در دولت سیزدهم پرداخت.

وی با بیان اینکه افق دید شهید رئیسی بلندمدت بود، اظهار کرد: عدالت‌محوری مرکز ثقل گفتمان شهید رئیسی بود و این موضوع در حوزه آموزش و پرورش اهمیت ویژه‌ای داشت.

صحرایی افزود: شهید رئیسی مردم را شریک راهبردی و ولی‌نعمت خود می‌دانست. او همچنین بر تکریم معلمان توجه زیادی داشت و به ارتقای منزلت و بهبود معیشت آنان اهتمام می‌ورزید و از دیدگاه وی، معلم صرفاً یک کارمند نبود.

وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم ادامه داد: شهید رئیسی خود در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی صاحب‌نظر بود و تعادل میان عقل، ایمان، اخلاق و علم برای او اهمیت زیادی داشت.

وی تصریح کرد: توجه به هویت اسلامی و ایرانی از دیگر رویکردهای شهید رئیسی بود و وی تأکید داشت دانش‌آموزان باید به مسائل اسلامی و ایرانی توجه داشته باشند. همچنین عدالت آموزشی و تربیت باکیفیت را حق همه دانش‌آموزان در سراسر کشور می‌دانست و معتقد بود هیچ دانش‌آموزی نباید از آن محروم شود.

صحرایی گفت: در دولت شهید رئیسی بیش از هفت هزار مدرسه ساخته شد که ۶۴ درصد آن‌ها در مناطق روستایی و محروم قرار داشت. همچنین در این دولت شمار زیادی از معلمان جذب و استخدام شدند و بر ارتقای کیفیت معلم به جای تمرکز صرف بر کمیت تأکید شد.