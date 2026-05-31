حجت الاسلام تقوی: محتوای دهه امامت و ولایت فرصتی بسیار غنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت در نشست خبری، اظهار داشت: مناسبت ها برای نهادها ونیروهای فرهنگی یک فرصت است؛ یعنی اگر بخواهیم فرهنگی را در جامعه تقویت کنیم نیاز به چنین سوژه هایی داریم و فرصت هایی که از اینها به بهانه های مختلف استفاده می‌کنیم مثل روز مادر وپدر، روز طبیعت و یا هفته دفاع مقدس.

وی ادامه داد: ما دهه امامت و ولایت را یک فرصت می‌دانیم؛ چرا که محتوای این دهه بسیار غنی است و به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی دارای عظمت و اهمیت است.

حجت الاسلام تقوی گفت: با بزرگداشت ها و تبیین محتوای آن‌مناسبت فرهنگ سازی می‌کنیم.

تقوی اظهار کرد: ۴۸هزار واحد مسکونی مردمی که در ایام جنگ آسیب دیده‌اند با همت بنیاد مسکن بازسازی می‌شود که تا عید غدیر این تعداد مسکن تحویل داده خواهد شد. ۵۰هزار بسته معیشتی به خانواده های نیازمندان در روز غدیر ارائه خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت گفت: مراسم ویژه تجلیل از شهدا و جانبازان سادات در سراسر کشورنیز برگزار خواهدشد. راه اندازی هشتگ «سلام سید» با حضور خانواده های سادات نیز برگزار خواهد شد.



تقوی افزود: همچنین زندانیان سادات جرایم غیر عمد نیز در روز غدیر آزاد خواهند شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت عنوان کرد: اعزام‌سه هزار مبلغ غدیری از سوی ستاد مرکزی قم به سراسر کشور نیز انجام خواهد شد. ۱۵ هزار گروه راهپیمایی راه اندازی میکنند و یک‌کار فرهنگی‌ویژه ای را انجام‌می‌دهند.



وی گفت: برنامه از غدیر تا ظهور نیز در مسجد جمکران برگزار خواهد شد. موکب های کیلومتری در تمام جزایر ایرانی در جنوب کشور برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه امامت و ولایت با اشاره به نقش رسانه در ترویج وحدت در کشور، خاطر نشان کرد: رسانه رکن ترویج وحدت است؛ جنگ رسانه ای دشمن بسیار جدی است و این رسانه است که در صف اول مقابل دشمن ایستاده است.