۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

پاکسازی بازار آنلاین اقلام سلامت محور از دست فروشندگان غیرمجاز

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: آمارهای جدید حاکی از ثبت حدود ۱۹ هزار تخلف در سکوهای عرضه اقلام سلامت‌ محور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به افزایش روزافزون تبلیغات و فروش محصولات خصوصا اقلام سلامت محور قاچاق در رسانه‌ها و فضای مجازی، تأکید کرد که اقدامات قانونی لازم به صورت مستمر از سوی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و این سازمان در حال انجام است.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین سلامت جامعه، رصد دقیق فضای مجازی را در دستور کار قرار داده‌ایم. در همین راستا مکاتبات متعددی با معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور جهت ارسال مستندات و موارد خواسته شده در حوزه رصد فضای مجازی انجام شده است.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های واصله، بیش از ۲۲۰۰ مورد از صفحات غیرمجاز شناسایی و مستندات مربوطه را به معاون محترم دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه ارائه کرده‌ایم تا با متخلفان برخورد قاطع صورت پذیرد.

مهرزادی همچنین گفت: در سامانه اینماد نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر سکوهای عرضه اقلام سلامت محور اعمال شده است. طی سال ۱۴۰۴، کارشناسان این سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تعداد ۱۹ هزار مورد تخلف را در این سامانه ثبت و پیگیری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان غذا و دارو برای پاکسازی فضای کسب‌وکارهای آنلاین از محصولات غیراستاندارد و قاچاق است و شهروندان توصیه می‌شوند تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیک معتبر خریداری کنند.

حبیب احسنی پور

