پاکسازی بازار آنلاین اقلام سلامت محور از دست فروشندگان غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به افزایش روزافزون تبلیغات و فروش محصولات خصوصا اقلام سلامت محور قاچاق در رسانه‌ها و فضای مجازی، تأکید کرد که اقدامات قانونی لازم به صورت مستمر از سوی معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و این سازمان در حال انجام است.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تضمین سلامت جامعه، رصد دقیق فضای مجازی را در دستور کار قرار داده‌ایم. در همین راستا مکاتبات متعددی با معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور جهت ارسال مستندات و موارد خواسته شده در حوزه رصد فضای مجازی انجام شده است.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های واصله، بیش از ۲۲۰۰ مورد از صفحات غیرمجاز شناسایی و مستندات مربوطه را به معاون محترم دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قوه قضاییه ارائه کرده‌ایم تا با متخلفان برخورد قاطع صورت پذیرد.

مهرزادی همچنین گفت: در سامانه اینماد نیز نظارت‌های گسترده‌ای بر سکوهای عرضه اقلام سلامت محور اعمال شده است. طی سال ۱۴۰۴، کارشناسان این سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تعداد ۱۹ هزار مورد تخلف را در این سامانه ثبت و پیگیری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی سازمان غذا و دارو برای پاکسازی فضای کسب‌وکارهای آنلاین از محصولات غیراستاندارد و قاچاق است و شهروندان توصیه می‌شوند تنها از داروخانه‌ها و مراکز مجاز دارای نماد اعتماد الکترونیک معتبر خریداری کنند.