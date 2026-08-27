مولوی عاشوری: وحدت امت اسلامی سد راه نفوذ بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عاشوری چهارشنبه شب در اجتماع مردم بیرجند اظهار داشت: نامگذاری فاصله میان دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول بهعنوان هفته وحدت، ابتکاری برخاسته از نگاه حکیمانه امام خمینی(ره) بود تا پیروان مذاهب اسلامی با تکیه بر مشترکات خود، در برابر توطئههای دشمنان امت اسلام ایستادگی کنند.
وی افزود: بیش از چهار دهه از نامگذاری هفته وحدت میگذرد و این مناسبت همچنان فرصتی ارزشمند برای تقویت برادری، همدلی و همافزایی میان مسلمانان است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
امام جماعت مسجد النبی و استاد حوزه علمیه اهل سنت الصدیق بیرجند با تبیین مفهوم وحدت گفت: وحدت به معنای واقعی، حفظ مشترکات، صیانت از منافع عمومی امت اسلامی و ایستادن در کنار یکدیگر در برابر دشمنان مشترک است.
مولوی عاشوری ادامه داد: هر فردی در اعتقادات و مسائل مذهبی خود آزاد است، اما نباید اجازه دهیم مسائل جزئی و اختلافنظرهای فرعی، اخوت و برادری مسلمانان را خدشهدار کند چراکه جامعه اسلامی باید همچون بنیانی مستحکم، صفوف خود را در برابر دشمن حفظ کند.
وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: وحدت در منطق قرآن، یک توصیه اختیاری نیست، بلکه تکلیفی الهی بوده و خداوند همه مسلمانان را با هر قومیت، زبان، رنگ و مذهبی به برادری فراخوانده است.
نزاع داخلی، توان امت اسلامی را فرسوده میکند
امام جماعت مسجد النبی و استاد حوزه علمیه اهل سنت الصدیق بیرجند با اشاره به پیامدهای اختلاف در جامعه اسلامی بیان کرد: اگر نزاع و درگیری میان مسلمانان شکل بگیرد، بخش بزرگی از توان، سرمایه و ظرفیت آنان در اختلافات داخلی مصرف میشود و در نتیجه، قدرتی برای مقابله با دشمن باقی نمیماند.
وی با اشاره به آیه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» افزود: قرآن کریم هشدار میدهد که اختلاف و نزاع، موجب سستی و از بین رفتن هیمنه جامعه اسلامی میشود؛ بنابراین هر اقدامی که زمینه تفرقه میان مسلمانان را فراهم کند، برخلاف مصالح امت اسلام است.
مولوی عاشوری اختلاف را آسیبی ریشهای برای دین و جامعه دانست و گفت: در روایات، تفرقه به «حالقه» تعبیر شده است یعنی پدیدهای که بنیان دین و ایمان را میتراشد و از بین میبرد، ازاینرو، اختلاف داخلی را باید از سختترین آسیبهایی دانست که ممکن است یک ملت یا امت به آن گرفتار شود.
تفرقه، زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم میکند
وی با بیان اینکه دشمنان از شکافهای داخلی برای تسلط بر کشورهای اسلامی استفاده میکنند، اظهار داشت: هرگاه وحدت در امت اسلامی تضعیف شود، راه نفوذ و تصرف بیگانگان در منابع، منافع و مقدرات کشورهای مسلمان هموار خواهد شد.
امام جماعت مسجد النبی و استاد حوزه علمیه اهل سنت الصدیق بیرجند افزود: شرایط امروز منطقه نشان میدهد که دشمنان اسلام برای پیشبرد اهداف خود با یکدیگر هماهنگ میشوند، اما برخی دولتهای اسلامی در برابر تجاوزها و تهدیدهای مشترک، آنگونه که باید مسئولیت خود را انجام نمیدهند.
مولوی عاشوری با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره هجوم دشمنان به امت اسلامی گفت: بر اساس این روایت، ممکن است شمار مسلمانان فراوان باشد، اما اگر از اراده، استقلال و روحیه مقاومت برخوردار نباشند، نمیتوانند از منافع و عزت خود دفاع کنند.
دلبستگی به دنیا، عامل تضعیف مقاومت است
وی «وهن» را یکی از عوامل تضعیف امت اسلامی دانست و افزود: پیامبر اکرم(ص) وهن را «دوست داشتن دنیا و ناخوش داشتن مرگ» معرفی کردهاند.
به گفته وی، هنگامی که این روحیه بر افراد یا حاکمان جامعه اسلامی غلبه کند، مقابله با ظلم و استکبار جای خود را به محافظهکاری و حفظ منافع شخصی میدهد.
امام جماعت مسجد النبی و استاد حوزه علمیه اهل سنت الصدیق بیرجند تأکید کرد: استکبارستیزی یکی از شاخصهای مهم هویت دینی و انقلابی است و نمیتوان ادعای ایمان داشت، اما نسبت به سلطه طاغوت و ظلم مستکبران بیتفاوت بود. دفاع از وحدت، کیان اسلام و منافع مسلمانان، نیازمند ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان است.
محاسبات دشمن در برابر ایستادگی مردم ناکام ماند
مولوی عاشوری با اشاره به تجربه ملت ایران در مقابله با تهدیدهای خارجی گفت: دشمن بارها ملت ایران را آزموده و هر بار تصور کرده است که فشار نظامی، ترور شخصیتها و ایجاد ناامنی میتواند مردم را از نظام اسلامی جدا کند؛ اما این محاسبات با ایستادگی و حضور مردم در میدان برهم خورده است.
وی افزود: دشمنان گمان میکردند با افزایش فشارهای خارجی، جامعه از درون دچار آشوب خواهد شد؛ درحالیکه مقاومت مردم و تلاش نیروهای مسلح و انتظامی، نقشه آنان را ناکام گذاشت.
امام جماعت مسجد النبی و استاد حوزه علمیه اهل سنت الصدیق بیرجند بیان کرد: محاسبات مادی دشمن در برابر وعدههای الهی، تابآوری ملت و مقاومت نیروهای حافظ امنیت دوام نیاورد و استمرار این ایستادگی میتواند به افزایش اقتدار، امنیت و عزت کشور منجر شود.
مولوی عاشوری، سعهصدر، درک متقابل و احترام به عقاید یکدیگر را از الزامات حفظ وحدت دانست و گفت: نباید بهدلیل مسائل فرعی و اختلافنظرهای جزئی، برادری و همدلی جامعه آسیب ببیند، چراکه اگر وحدت داشته باشیم، از بسیاری از مشکلات عبور خواهیم کرد و اگر وحدت را از دست بدهیم، سرمایههای دیگر نیز در معرض تهدید قرار میگیرد.
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