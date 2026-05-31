به گزارش خبرنگار مهر، افشین لهونی صبح یکشنبه در نشست با رؤسا و مدیران شهرستان‌ها و مناطق استان، با تشریح اهداف و سیاست‌های پروژه مهر، اظهار کرد: آمادگی فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز کودکستان‌ها، ثبت‌نام نوآموزان در سامانه سیدا و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی از مهم‌ترین محورهای این طرح است.

وی افزود: اجرای دقیق برنامه‌های پروژه مهر نقش مهمی در فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی جدید و ارائه خدمات مناسب به نوآموزان دارد.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان کردستان بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف این پروژه تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر روند اجرای برنامه‌ها و تعامل سازنده میان مدیران کودکستان‌ها و کارشناسان، از الزامات موفقیت در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

لهونی خواستار اهتمام ویژه تمامی واحدهای آموزشی و اجرایی شد و بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی لازم، زمینه آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید در کودکستان‌های استان فراهم شود.