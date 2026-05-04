قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون سوالات ممکرر مردم در خصوص نام نویسی کودکستانها و شرایط غیرحضوری و ... بیان کرد: تعطیلی تمام کودکستانهای کشور و طبیعتاً استان سمنان بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی صورت گرفته و تصمیمی استانی و شهرستانی و مرتبط با مدیران مجموعه های کودکستانی نیست.
وی با بیان اینکه تمامی فعالیتهای حضوری کودکستانها تا اطلاع ثانوی ممنوع است و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان و همچنین مدیران کودکستانهای این استان هم موظف به اجرای مصوبه هستند، افزود: هیچ مرکزی تحت هیچ عنوانی مجاز به برگزاری کلاس حضوری نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه پیش دبستانیهای یک و دو در بستر شاد و دیگر پلتفرمهای ایمن بومی و داخلی فعالیتهای خود را دنبال میکنند، گفت: همکاری خانوادهها در اجرای برنامههای آموزشی غیرحضوری در این شرایط بسیار اهمیت دارد.
شریفی با بیان اینکه همراهی خانوادهها با برنامههای مربیان یکی از اصول بسیار با اهمیت در آموزش غیرحضوری است، گفت: ارائه منظم بازخورد فعالیتهای نوآموزان و ایجاد محیطی امن، زیبا و نشاط انگیز و همچنین انگیزه بخش برای نوآموزان از جمله انتظارات ما از وادلین است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف شهریههای نوآموزان کودکستانهای استان سمنان بیان کرد: برنامه تربیتی مدون و تعریف شده کودکستانها ۹ ماه از مهرماه تا پایان سال تحصیلی است در نتیجه اگر کودکستانها این ۹ ماه برنامه آموزشی را چه حضوری و چه غیرحضوری (ترکیب این دو فضا به واسطه شرایط حاکم بر کشور) داشته باشند، دریافت شهریه کامل از سوی آنان بلامانع است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: اگر بنا به شرایط کنونی، کودکستانها نتوانسته باشند فرآیندهای آموزشی و تربیتی ۹ ماه خود را به صورت کامل اجرا کنند، در تیرماه میتوانند جبران عقب ماندگی کرده و در نتیجه بازهم شهریه کامل را دریافت کنند.
شریفی ادامه داد: اگر این امر میسر نشد و کودکستانها نتوانستند ۹ ماه فعالیتهای تربیتی و آموزشی خودشان را چه مجازی و چه حضوری داشته باشند، جدولی بر حسب آئین نامه دریافت شهریه از سوی آموزش و پرورش مدون و ابلاغ شده که فعالیتهای تحصیلی بر حسب ماه در آن قرار دارد و در نتیجه والدین با مراجعه به کودکستانها و درخواست آن جدول میتوانند محاسبه میزان شهریه را داشته و آن میزان را پرداخت کنند.
وی همچنین افزود: از سوی دیگر اگر والدین همه شهریه را پرداخت کرده باشند نیز کودکستانها موظف به عودت میزان اختلاف وجه به خانوادهها خواهند بود.
