به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آیین افتتاح مرکز کارآفرینی جامعه پذیری در دارالشهدای تهران در منطقه ۱۷ برگزار شد.

عبد المجید رحمانی مدیرعامل سازمان مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در این مراسم گفت: قرارداد ۱۶ این قرارداد است که حمایت از کودکان و معتادان، حاشیه نشینان و در بخش آسیب برای افراد نیازمند است.

وی افزود: قرارداد اجتماعی یکی از تجربه ها بود که بسیار تاثیر پذیر بود و امسال هم با نگاه جنگ و پیامدهای جنگ این قرارگاه ها را ایجاد کردند تا در بحث مدیریت به این سمت پیش برویم.

به گفته رحمانی؛ پویش باهم میسازیم برای خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ است تا به سمت این مسیر برای خدمت رسانی به افراد را داشته باشیم و یکی دیگر از مجموعه ها هم این است تا به افراد بهبود یافته و در حال درمان غربال شوند و مشغول فعالیت شوند.

وی افزود: در سطح خدمات و کارآفرینی خدمات ارائه دهیم و گره گشایی خوبی را برای افراد اسیب دیده داشته باشیم.

وی گفت: طی دو تا سه هفته گذشته پویشی در سطح شهر تهران با هدف جلب مشارکت شهروندان و بهره‌گیری از ظرفیت نرم‌افزارهای اجتماعی برای کمک به مدیریت شهری در حوزه حمایت از آسیب‌دیدگان و متأثران از بحران‌ها و جنگ در حال اجرا است.

وی با اشاره به تجربیات فعالان حوزه کارآفرینی و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: صرف نگهداری افراد در دوره درمان کافی نیست و پس از پایان دوره درمان، لازم است برنامه‌ای یک تا دو ساله برای بازگشت مؤثر این افراد به خانواده و جامعه پیش‌بینی شود.

رحمانی افزود: در همین راستا، برنامه‌هایی در حوزه مهارت‌آموزی، کارآفرینی، اشتغال پایدار و توانمندسازی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این اقدامات نیازمند هماهنگی‌های قضایی است که از طریق قرارگاه اجتماعی و کمیته قضایی با همکاری دستگاه قضا در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: افراد بهبودیافته و نیازمند پس از طی دوره درمان، توسط کارآفرینان و مجموعه‌های همکار شناسایی و غربالگری می‌شوند و یکی از راهکارهای مهم در این طرح، ایجاد فرصت شغلی برای یکی از اعضای خانواده این افراد است تا ضمن برخورداری از حداقل حقوق، مزایا و بیمه، زمینه بازگشت پایدار فرد به خانواده و جامعه نیز فراهم شود.

وی تأکید کرد: این الگو می‌تواند به اصلاح چرخه‌های غیرکارآمد موجود کمک کند و به جای تمرکز صرف بر نگهداری افراد، زمینه توانمندسازی و بازگشت مؤثر آنان به زندگی عادی را فراهم سازد.

رحمانی همچنین از ارائه خدمات مددکاری و حمایتی به خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب، وضعیت خانواده‌ها بررسی و در بخش‌هایی که نیاز به حمایت و گره‌گشایی وجود دارد، با همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز در منطقه ۱۷ تهران اظهار کرد: این مرکز با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و افراد در معرض آسیب فعالیت خود را آغاز کرده است و با توجه به تأکیدات و دغدغه‌های مدیریت شهری تهران به ویژه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، روند توسعه و فعال‌سازی این مراکز با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

مدیرعامل سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران افزود: هدف این است که از ظرفیت مراکز موجود برای ایجاد اشتغال خانواده‌های نیازمند در سطح محلات و مناطق مختلف شهر تهران استفاده شود تا افراد در معرض آسیب، فرصت بازگشت به زندگی عادی را پیدا کنند.

وی گفت: امکانات اسکان موقت و استراحت برای افرادی که سرپناه مناسبی ندارند نیز در برخی مراکز فراهم شده و خدمات حمایتی لازم با حضور مددکاران و متخصصان ارائه می‌شود و تلاش ما این است که با ایجاد بسته‌های حمایتی و فرصت‌های شغلی، زمینه توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی افراد آسیب‌دیده فراهم شود.

رحمانی همچنین از همکاری و همراهی کارآفرینان و فعالان اجتماعی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، مشارکت این افراد نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا می‌کند.

بازسازی منازل آسیب‌دیده و مشارکت مردم در حل مسائل محلات از اولویت‌های مدیریت شهری است

در ادامه رضا سیفی، شهردار منطقه ۱۷ تهران، با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان آسیب‌دیده گفت: مقررات و ضوابط در جای خود اهمیت دارد، اما در شرایط خاص نباید اجازه داد شهروندانی که منازلشان آسیب دیده است در بلاتکلیفی و انتظار باقی بمانند و بر همین اساس، مدیریت شهری تهران تصمیم گرفت با رویکردی جهادی و مسئولانه روند بازسازی و حمایت از این خانواده‌ها را با سرعت بیشتری دنبال کند.

وی افزود: اتخاذ تصمیم درست اهمیت دارد، اما مهم‌تر از آن اجرای صحیح و به‌موقع تصمیمات است. امروز بخش عمده‌ای از اقدامات پیش‌بینی‌شده در این حوزه به سرانجام رسیده و روند اجرایی پروژه‌ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

شهردار منطقه ۱۷ تهران با اشاره به وضعیت بازسازی در برخی مناطق کشور اظهار کرد: بدون مقایسه، باید گفت آنچه امروز در تهران در حال انجام است حاصل اراده جدی مدیریت شهری برای قرار دادن مردم در اولویت برنامه‌هاست. حتی در شرایط محدودیت منابع مالی نیز تلاش شده تا پروژه‌ها متوقف نشود و خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه پیدا کند.

سیفی یکی از ویژگی‌های مهم طرح بازسازی منازل آسیب‌دیده را مشارکت مستقیم مردم و بخش خصوصی دانست و گفت: در این پروژه، سازندگان و سرمایه‌گذاران با اتکا به ظرفیت‌های موجود وارد میدان شده‌اند و بخشی از فرآیند ساخت و بازسازی با مشارکت و همراهی خود مردم در حال انجام است که این موضوع اقدامی ارزشمند و قابل توجه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تداوم خدمات‌رسانی افزود: در شرایط بحرانی و جنگی ممکن است محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، اما نباید اجازه داد فعالیت‌ها متوقف شود یا مردم با تأخیر و معطلی مواجه شوند.

شهردار منطقه ۱۷ تهران همچنین به راه‌اندازی مرکز جدید خدمات اجتماعی در منطقه اشاره کرد و گفت: این مرکز که برای نخستین‌بار در شهر تهران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سازمان مشارکت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های نیازمند ایفا کند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی هستیم و اگر چنین مراکزی بتوانند فرصت‌های شغلی هرچند محدود ایجاد کنند و به چند خانواده در تأمین معیشت کمک کنند، به یکی از اهداف مهم خود دست یافته‌اند.

سیفی با تأکید بر نقش مردم در اداره شهر گفت: امروز رویکرد مدیریت شهری، دولت و سایر نهادهای مسئول بر این اساس است که مسائل و مشکلات محلات با مشارکت مستقیم مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی حل شود. این موضوع سال‌ها به عنوان یک شعار مطرح بوده، اما اجرای عملی آن نیازمند طراحی مدل‌های اجرایی و جلب مشارکت واقعی شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در سال‌های اخیر تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کرده و باید این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهد تا شهروندان در حل مسائل محله، شهر و کشور خود نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند.

شهردار منطقه ۱۷ تهران در پایان از همکاری مجموعه‌های اجتماعی، فرهنگی، خیرین، کارآفرینان و شهروندان مشارکت‌کننده در اجرای این برنامه‌ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، زمینه حل بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

شهردار متطقه ۱۷ ادامه داد: امروز شاهد یک رویکرد جهادی متجاوزان در شهرداری تهران هستیم و این رویکرد بزرگ تهران و سختی تهران مشکلات را مراجع کرد و در همین ایام جنگ اتفاق های عجیب رخ می‌دهد.

به گفته وی؛ اینکه در ایام جنگ شهرداری برنامه های خود را ادامه دهد اتفاق کمی نیست و شاهد افتتاح و بهربری هستیم و با مدیریت جهادی نیازهای مخاطب را تشخیص دادیم.

سیفی ادامه داد: ۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیذه و ۹۰ درصد این مناطق بازسازی شده و از ابتدای جنگ شهروندی در کنار خانه اسیب دیده چادر نزدند و در همان ابتدا در هتل مستقر شدند.