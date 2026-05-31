اجرای طرح ملی نذر خدمت ٩؛ توزیع ۵۰۰۰ بسته معیشتی آغاز شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محبوبی؛مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی بعد از ظهر یکشنبه از آغاز توزیع ۵ هزار بسته بهداشتی و معیشتی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال توسط هلال احمر در مناطق کم برخوردار و متاثرین از جنگ تحمیلی سوم در استان خبر داد.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی افزود: این ۵ هزار بسته با دقت و بر اساس نیازسنجی تهیه شده و توسط هلال احمر در مناطق هدف توزیع خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بخش قابل توجهی از این بسته‌ها با حمایت خیرین،داوطلبان و همراهی فعالان اقتصادی آماده شده است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: امیدواریم این روحیه همدلی، نوع‌دوستی و مراقبت از یکدیگر در جامعه مانند خانواده هلال احمر بیش از پیش گسترش یابد و همگان در کنار یکدیگر برای آبادانی ایران اسلامی تلاش کنیم.

رضا رحمانی از اقدامات امدادی انجام شده از سوی جمعیت هلال احمر در جنگ رمضان و همچنین اقدامات خیرخواهانه از جمله تامین بسته های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر جامعه، تشکر کرد.

وی با بیان اینکه کمک به مردم از جمله رسالت های جمعیت هلال احمر است افزود: این جمعیت به واسطه اعتماد مردمی و همچنین زیرساخت های در اختیار، ظرفیت خوبی برای جذب و توزیع کمک های مختلف را دارد.

این بسته ها شامل برنج، روغن،کنسرو تن، حبوبات، شکر ،قند ،چای، ماکارونی،خرما، نودل و مواد بهداشتی و شوینده است.