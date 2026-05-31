امنیت پایدار مرزها در گرو انسجام ملی و پشتوانه مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی این شهرستان، اظهار کرد: مردم ولایتمدار شهرستان سربیشه در حوادث اخیر با هوشیاری کامل در کنار سایر هموطنان، نقش مؤثری در حفظ آرامش و امنیت منطقه ایفا کردند.

وی افزود: ایستادگی مردم در برابر جنگ ترکیبی و توطئه‌های دشمن، نه‌تنها نقشه‌های آنان را خنثی کرد، بلکه موجب دلگرمی نیروهای خدوم انتظامی و نظامی شد.

فرماندار سربیشه با اشاره به ارتباط امنیت داخلی و اقتدار ملی بیان کرد: موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور نیز در سایه همین انسجام و حمایت مردمی محقق می‌شود و این مهم بر پایه اصول «عزت، حکمت و مصلحت» استوار است.

میرزاجانی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی شهرستان، عملکرد این مجموعه در سال گذشته را مطلوب و همراه با موفقیت در مأموریت‌های مختلف عنوان کرد و گفت: پلیس سربیشه با تلاش جهادی، نقش مهمی در صیانت از آرامش مناطق مرزی ایفا کرده است.

وی همچنین بر تداوم رویکرد «امنیت مردم‌محور»، تقویت تعامل با معتمدین محلی و ارتقای اشراف اطلاعاتی در مناطق مرزی و بخش‌های تابعه تأکید کرد.

گفتنی‌ است؛ در پایان این مراسم از خدمات سرهنگ صالحی، فرمانده پیشین انتظامی شهرستان سربیشه تقدیر و سرهنگ مهدی میرزایی به عنوان فرمانده جدید انتظامی این شهرستان معرفی شد.