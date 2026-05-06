معلمان باید روایتگران وقایع جنگ تحمیلی سوم برای نسل جدید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه و فرهنگیان بازنشسته این شهرستان اظهار داشت: معلمان باید روایتگر وقایع جنگ تحمیلی برای دانش‌آموزان باشند تا یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم، به‌ویژه واقعه مدرسه شجره‌طیبه میناب، در نسل‌های آینده زنده بماند.

وی با اشاره به چالش‌های دوران جنگ و گذار به آموزش مجازی، از مجاهدت معلمان در آن دوران یاد کرد و افزود: معلمان با تلاش خود، چراغ تعلیم و تربیت را در سخت‌ترین شرایط، حتی در مساجد و منازل، روشن نگه داشتند.

میرزاجانی همچنین با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای آینده و هویت کشور، بیان کرد: برای دوران پس از جنگ، باید برنامه‌های مشخصی جهت القای هویت ملی به دانش‌آموزان تدوین کرد.

فرماندار سربیشه ادامه داد: همچنین توجه دولت و استانداری خراسان جنوبی به حوزه آموزش و پرورش، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در توسعه کشور است.