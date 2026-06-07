آرزوی دیرینه مرزنشینان سربیشه با آبرسانی به ۹ روستا محقق شد

جواد میرزاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت خود را موظف به خدمترسانی به مردمی میداند که شایسته بهترین خدمات هستند، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رئیسجمهور و استاندار خراسان جنوبی، اراده دولت بر آن بوده که در این مقطع حساس هیچگونه اختلالی در روند خدمترسانی ایجاد نشود و به ویژه در حوزه بازار و تأمین مایحتاج عمومی، تمرکز ویژهای صورت گرفت.
وی افزود: اجرای طرحهای حمایتی و معیشتی در سطح ملی با هدف تقویت معیشت مردم انجام شد و اگرچه مشکلاتی وجود دارد و خود را در برابر مردم شرمنده میدانیم، اما مردم با تمام توان پای کشور ایستادند و دولت نیز در کنار آنان بوده است.
فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه در سال گذشته با وجود شرایط ناشی از جنگ، خدمات دولت نه تنها متوقف نشد بلکه تقویت نیز شد، گفت: برخی پروژهها با تأخیر مواجه شدند اما با صبوری مردم و پیگیری مسئولان، روند اجرای طرحها ادامه یافت.
میرزاجانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبرسانی اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرینه مردم مناطق مرزی، تأمین آب شرب پایدار بود که در سال گذشته با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان، آبرسانی به ۹ روستای مرزی شهرستان انجام شد.
پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه فاضلاب شهر سربیشه
وی همچنین از پیشرفت پروژه فاضلاب شهر سربیشه خبر داد و افزود: این پروژه که سالها به نتیجه نرسیده بود، با حمایت دولت و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در سفر رئیسجمهور صاحب اعتبار شد و برای سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مجموعاً ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافت.
به گفته میرزاجانی، این پروژه اکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود در نیمه دوم سال، واگذاری انشعابات آن آغاز شود.
فرماندار سربیشه در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه راههای شهرستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۹ کیلومتر از محور سربیشه ـ نهبندان با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و در محور منتهی به مرز ماهیرود نیز برنامهریزی شده امسال ۱۵ کیلومتر دیگر به بهرهبرداری برسد.
تزریق ۳ همت اعتبار به طرح گازرسانی
وی با اشاره به پروژه راهآهن شرق کشور افزود: دو قطعه ۱۳ و ۱۴ راهآهن در محدوده شهرستان سربیشه قرار دارد که به ترتیب ۲۵ و ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی، روند اجرای آنها همچنان فعال است.
میرزاجانی همچنین از اجرای پروژه مهم انتقال گاز از نهبندان به سربیشه خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بیش از سه همت در حال اجراست و با تکمیل آن، مشکل افت فشار گاز در فصل سرما برطرف خواهد شد.
فرماندار سربیشه با تأکید بر ظرفیتهای بالای این شهرستان بیان کرد: بیش از ۶۵ درصد جمعیت سربیشه را روستاییان و عشایر تشکیل میدهند و سیاستهای دولت در حوزه توسعه و عمران روستایی در این شهرستان نمود ویژهای دارد و خدمت به مردم روستاها و عشایر، افتخار بزرگی برای مجموعه مدیریتی شهرستان است.
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