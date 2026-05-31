نورصالحی: انسجام مردم «بازدارندگی» ساخت؛ حالا نوبت مهار گرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‌وبیست‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، دهه امامت و ولایت را تبریک گفت و با اشاره به قرار گرفتن در آستانه عید بزرگ غدیر اظهار کرد: غدیر از اعیاد بزرگ اسلامی با جایگاهی رفیع است و باید همانند سال‌های گذشته، با فراهم شدن بسترهای لازم، هرچه باشکوه‌تر برگزار شود؛ به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که می‌تواند جلوه‌ای در شأن پیام غدیر و عاملی برای تقویت انسجام اجتماعی باشد.

وی با اشاره به وضعیت عمومی کشور و ضرورت آمادگی در برابر تهدیدها افزود: آنچه امروز برای کشور امنیت و بازدارندگی ایجاد کرده، حضور خالصانه و میدانی مردم در سراسر ایران است؛ حضوری که پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام، انقلاب و نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی فراهم کرده و در بسیاری از مقاطع، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی توطئه‌ها و عقب‌نشینی دشمن از طراحی‌های خود داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: این سرمایه عظیم مردمی باید به بهترین شکل از سوی مسئولان سیاسی، اجرایی و نظامی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا با اتکا به همین پشتوانه، کشور در برابر هرگونه دسیسه و سناریوی جدید دشمن، با قدرت بیشتری عمل کند و مسیر پیش‌رو با ثبات و آرامش دنبال شود.

نورصالحی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت همدلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی تصریح کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر همدلی، اتحاد و هماهنگی، یک ضرورت امروز کشور است. اختلاف‌نظرهای طبیعی در هر جامعه‌ای وجود دارد اما نباید اجازه داد این اختلاف‌ها به تنازع، تفرقه و تضعیف جبهه داخلی تبدیل شود. همه بخش‌ها، به‌ویژه نهادهای مسئول، باید این توصیه راهبردی را مبنا قرار دهند و از آن صیانت کنند.

وی افزود: مردم در میدان همدلی و حضور، عملاً درس بزرگی داده‌اند و چه‌بسا این مسئولان هستند که باید از مردم بیاموزند؛ چراکه مردم در عرصه‌های مختلف سنگ‌تمام گذاشته‌اند، پای کار آمده‌اند و انسجام اجتماعی را حفظ کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پس از موضوعات امنیتی و دفاعی، مهم‌ترین مطالبه عمومی رسیدگی به وضعیت معیشت است، خاطرنشان کرد: انتظار از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در حوزه نظارت، بیش از گذشته است. مقابله با گرانی، کنترل واسطه‌گری‌های بی‌ضابطه، جلوگیری از افزایش‌های چندبرابری قیمت‌ها و مدیریت بازار باید به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود تا علاوه بر تأمین نیازهای مردم، آرامش روانی و تعادل اجتماعی جامعه نیز تقویت شود.

نورصالحی گفت: شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود، برای کمک به بهبود شرایط و همراهی با بخش‌هایی که نیازمند همکاری و پشتیبانی هستند، تلاش خواهد کرد و از هر اقدام مؤثر که به حفظ همدلی، افزایش آرامش و ارتقای رفاه شهروندان کمک کند، حمایت می‌کند.