  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

فراخوان معرفی و نقد کتاب‌ های حوزه علم و آموزش عالی

فراخوان معرفی و نقد کتاب‌ های حوزه علم و آموزش عالی

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،از پژوهشگران دعوت کرد تا کتاب‌های پیشنهادی خود را درحوزه‌های مرتبط با مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم، فناوری و آموزش عالی برای معرفی و نقد ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مؤسسه با هدف بالندگی فکری و غنای محتوایی جامعه علمی کشور، فراخوان ملی «معرفی و نقد کتاب» را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از این فراخوان، ایجاد بستری برای شناسایی و تحلیل آثار نوین و فاخر در سه حوزه بنیادین «مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم»، «فناوری» و «آموزش عالی» است تا از این طریق افق‌های تازه‌ای در گفتمان‌سازی علمی کشور گشوده شود.

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقد سازنده و تحلیل روشمند، از تمامی مؤلفان، مترجمان و پژوهشگران دعوت کرده است تا کتاب‌های واجد شرایط خود را برای بررسی به دبیرخانه این فراخوان معرفی کنند. این اقدام علاوه بر کمک به تبادل اندیشه‌ها و توسعه مباحث نظری، فرصتی برای تقدیر از تلاش‌های فکری و پژوهشی ارزنده در کشور خواهد بود.

علاقه‌مندان به مشارکت در این رویداد فرهنگی می‌توانند مشخصات کامل اثر پیشنهادی و اطلاعات تماس خود را به نشانی الکترونیکی sedighian@iscs.ac.ir ارسال نمایند.

کد مطلب 6845569
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها