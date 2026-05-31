فراخوان معرفی و نقد کتاب‌ های حوزه علم و آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مؤسسه با هدف بالندگی فکری و غنای محتوایی جامعه علمی کشور، فراخوان ملی «معرفی و نقد کتاب» را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از این فراخوان، ایجاد بستری برای شناسایی و تحلیل آثار نوین و فاخر در سه حوزه بنیادین «مطالعات فرهنگی و اجتماعی علم»، «فناوری» و «آموزش عالی» است تا از این طریق افق‌های تازه‌ای در گفتمان‌سازی علمی کشور گشوده شود.

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقد سازنده و تحلیل روشمند، از تمامی مؤلفان، مترجمان و پژوهشگران دعوت کرده است تا کتاب‌های واجد شرایط خود را برای بررسی به دبیرخانه این فراخوان معرفی کنند. این اقدام علاوه بر کمک به تبادل اندیشه‌ها و توسعه مباحث نظری، فرصتی برای تقدیر از تلاش‌های فکری و پژوهشی ارزنده در کشور خواهد بود.

علاقه‌مندان به مشارکت در این رویداد فرهنگی می‌توانند مشخصات کامل اثر پیشنهادی و اطلاعات تماس خود را به نشانی الکترونیکی sedighian@iscs.ac.ir ارسال نمایند.