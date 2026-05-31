علی ساغری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای عملیات زیرسازی محور شاهرود به طرود تقاطع یونس آباد و قلعه نو خالصه خبر داد و بیان کرد: این اقدام با رویکرد ایمن سازی محور در دست اجرا است.

وی با تاکید به اینکه ۱۰ هزار متر مربع این محور زیر سازی خواهد شد، ادامه داد: این پروژه با تمام توان اکیپ امانی این اداره در دست اقدام قرار دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شاهرود از به کار گیری ماشین آلات مجهز در این پروژه خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه بلدوزر، یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، یک دستگاه غلطک کششی، یک دستگاه تانکر آب‌پاش، یک دستگاه بیل مکانیکی و چهار دستگاه مایلر مشغول کار هستند.

ساغری یادآور شد: در این پروژه راهسازی ۱۴ نیروی انسانی راهداری به صورت مستقیم در اجرای طرح مشارکت دارند.

وی افزود: افزایش ضریب ایمنی، بهبود کیفیت تردد و همچنین تسهیل رفت و آمد از اهداف این پروژه مذکور است.