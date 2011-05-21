۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

عملیات بهسازی محور شاهرود ـ دامغان آغاز شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از آغاز عملیات بهسازی محور شاهرود ـ دامغان حدفاصل نعیم آباد تا دامغان خبر داد.

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: در قالب این پروژه 18 کیلومتر از محور ترانزیتی شاهرود ـ دامغان بهسازی می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان آسفالت تراشی و اجرای آسفالت گرم در عرض 11 متر از این محور شریانی را از مشخصات فنی و اجرایی این پروژه عنوان کرد.

وی اعتبار این پروژه را 22 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای آنرا 45 روز بیان کرد و ادامه داد: در جریان بارندگی اخیر و سیل گرفتگی محورهای ارتباطی شهر بیارجمند، توسط اکیپ راهداری اداره راه و ترابری رسوب زدایی و لایروبی محورهای ارتباطی این حوزه استحفاظی به انجام رسید.

به گفته وی، راههای روستایی نور به تقمر و زیور به نهر در ساعات اولیه رسوب زدایی و بازگشایی شد و راه بیارجمند به بردسکن در حوزه استحفاظی استان سمنان نیز توسط اکیپ راهداری اداره راه و ترابری بیارجمند لایروبی شد.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان اضافه کرد: هم اکنون با تلاشهای انجام شده کلیه محورها به نحوی شایسته پاک سازی شده و عبور و مرور در آنها، جریان دارد.

قربانپور ادامه داد: اقدامات بعدی اداره راه و ترابری بیارجمند شامل مرمت پل ها و ابنیه فنی در محورهای سیل گرفته است.

