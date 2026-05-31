روغن زیتون فوق بکر برای مغز مفیدتر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، «جیاکی نی»، نویسندهی اصلی و محقق دانشگاه روویرا ای ویرجیلی در ایتالیا، گفت: «همه روغنهای زیتون برای عملکرد شناختی مفید نیستند.»
تیم تحقیق رژیم غذایی۶۵۶ بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاق، از جمله میزان مصرف روغن زیتون بکر و تصفیه شده، را به مدت دو سال پیگیری کرد.
شرکتکنندگان بین۵۵ تا ۷۵ سال سن داشتند و مجموعهای از عوامل خطر بیماری قلبی به نام سندرم متابولیک را دارا بودند. محققان همچنین تغییرات در مهارتهای تفکر شرکتکنندگان را زیر نظر داشتند.
کسانی که مرتباً از روغن زیتون فوق بکر استفاده میکردند، شاهد بهبود در عملکرد شناختی بودند و جمعیت متنوعتری از میکروبها در رودههایشان ساکن بودند.
این نشانهای از سلامت بهتر متابولیک و روده است.
تیم نی این مزایا را به گروه خاصی از باکتریهای روده معروف به آدلرکروتزیا مرتبط دانست. و به نظر میرسد وجود آن، ارتباط مثبت بین استفاده از روغن زیتون فوق بکر و عملکرد شناختی را برجسته میکند.
به عبارت دیگر، بخشی از فواید این روغن برای مغز ممکن است از نحوه تغییر شکل ترکیب باکتریهای روده ناشی شود.
اما چرا مشخص شد که روغن زیتون فوق بکر مفیدتر از روغن زیتون تصفیه شده است؟
این موضوع به نحوه تولید آن مربوط می شود.
روغن زیتون فوق بکر از طریق روشهای مکانیکی تولید میشود که به حفظ ترکیبات مفید آن کمک میکند. روغن زیتون تصفیهشده برای حذف ناخالصیها، بهبود ماندگاری و ارائه طعمی ثابت، فرآوری میشود.
این فرآوری همچنین سطح ترکیبات مفید مانند آنتیاکسیدانها، پلیفنولها و ویتامینها را کاهش میدهد.
دکتر «جوردی سالاس-سالوادو»، محقق اصلی و استاد تغذیه در دانشگاه روویرا ای ویرجیلی، در یک بیانیه خبری گفت: «این تحقیق این ایده را تقویت میکند که کیفیت چربی مصرفی ما به اندازه کمیت آن مهم است.»
وی گفت: «روغن زیتون فوق بکر نه تنها از قلب محافظت میکند، بلکه میتواند به حفظ مغز در دوران پیری نیز کمک کند.
وی افزود: «شناسایی میکروبهای مؤثر در این فواید راه را برای استراتژیهای جدید پیشگیری مبتنی بر تغذیه برای حفظ عملکردهای شناختی هموار میکند.»
