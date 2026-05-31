۸ نفر در انفجار کارخانه کاغذسازی در ایالت واشنگتن آمریکا جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس تودی، باب فرگوسن، فرماندار واشنگتن، گفت که این حادثه میتواند به مرگبارترین تراژدی صنعتی در تاریخ مدرن ایالت واشنگتن تبدیل شود، زیرا علاوه بر این تعداد کشته شدگان، سه نفر دیگر همچنان مفقود و احتمالاً کشته شدهاند. چندین نفر، از جمله کارمندان شرکت و یک آتشنشان هم زخمی شده اند. تلاشهای امدادرسانی ادامه دارد.
این حادثه در تأسیساتی متعلق به شرکت بستهبندی نیپون دایناویو، زیرمجموعه گروه کاغذسازی نیپون ژاپن، رخ داد.
مقامات گفتند که این حادثه مربوط به یک مخزن حاوی محلول شیمیایی مورد استفاده در فرآوری خمیر و کاغذ، با ظرفیت حدود ۹۰۰۰۰۰ گالن بود. انفجار باعث انتشار مقدار زیادی از این مواد شیمیایی شد.
مقامات محلی گفتند که نشت مواد شیمیایی، رودخانه کلمبیا را آلوده کرده است، در حالی که آب آشامیدنی محلی ایمن باقی مانده است. سازمانهای محیط زیست در حال نظارت بر کیفیت هوا و آب و انجام اقدامات پاکسازی هستند.
به گفته اداره آتش نشانی لانگویو، ۶ قربانی در منطقهای پیدا شدند که کارگران معمولاً صبحها برای دریافت تکالیف روزانه خود در آنجا جمع میشدند.
هیئت تحقیقات ایمنی و خطرات شیمیایی ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده است.
