وقوع انفجار در مرکز کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مسئولان پلیس و آتش نشانی کره جنوبی اعلام کردند که در پی وقوع یک انفجار در تأسیسات شرکت هانوا در مرکز کره جنوبی چهار نفر کشته و ۲ نفر دیگر دچار سوختگی شدید شدند.

نیروهای آتش نشانی معتقدند که این انفجار با منشأ ناشناخته در طبقه اول تأسیسات دفاعی مذکور رخ داده است. آنها قصد دارند پس از خاموش شدن آتش، خسارات را ارزیابی و علت حادثه را بررسی کنند.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که انفجار ممکن است ناشی از سوخت مورد استفاده در سیستم‌های پیش رانش باشد.

پیشتر نیز در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ دو انفجار دیگر در همین محل رخ داده بود.