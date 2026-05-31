به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در روز چهلم جنگ تحمیلی سوم یعنی در روز ۱۹ فروردین، آتش‌بس را پذیرفت که آمریکایی‌ها به شروط ۱۰ بندی ما تمکین کرده بودند. برخی از محورهای مهم این شروط عبارت بود از: توقف کامل هرگونه تجاوز به ایران و گروه‌های مقاومت هم‌پیمان؛ خروج نیروهای رزمی آمریکا از محیط پیرامونی ایران از منطقه.

پذیرش اعمال حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز؛ لغو کلیه تحریم‌های اولیه، ثانویه و تحریم‌های سازمان ملل؛ آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران؛ پرداخت خسارت تجاوز به ایران و پذیرش حق غنی‌سازی ایران.اما حالا با گذشت بیش از یک ماه و نیم از حصول آتش‌بس و آغاز روند مذاکرات اسلام‌آباد، آمریکایی‌ها در حال نقض عهد اولیه هستند و به بندهای مهم پیش‌شرط‌های ایران، بی‌اعتنایی می‌کنند.

البته ناگفته نماند که آمریکایی‌ها، پس از مذاکرات اسلام‌آباد در ۲۱ فروردین، در اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل، به محاصره دریایی ایران نیز روی آوردند و مدعی شدند که این محاصره پاسخی است به انسداد تنگه هرمز. این در حالی بود که آمریکایی‌ها در موضع ابتدایی خود، اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را پذیرفته بودند. یکی از پیش‌شرط‌های ایران برای ورود به فرآیند مذاکراتی، آزادسازی وجوه و امول بلوکه‌شده مردم ایران توسط آمریکا بود.

در این رابطه اعداد و ارقام مشخصی از ناحیه ایران مطرح شده است اما آمریکایی‌ها به رغم آنکه در ابتدا پذیرفتند این ارقام را بدون محدودیت به حساب ایران واریز کنند، اکنون در حال دبه کردن هستند و می‌گویند این پول‌ها به حساب ایران منتقل نمی‌شود بلکه تحت شرایطی، مابه‌ازای آنها به ایران اقلام غذایی داده می‌شود! از سوی دیگر، تغییر مقوله پرداخت غرامت از سوی آمریکا، به سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران گام دیگری از تداوم سناریوی بدعهدی آمریکا است.

در حالی که دستور رهبری و موضع قاطع ایران مبنی بر دریافت غرامت جنگ از آمریکا، صریح و روشن بود و در پیام‌های عمومی هم مطرح شده، تلاش برای وابسته کردن کشور ما در بازه طولانی بلندمدت به پول قطره‌چکانی کشورهای عربی آن هم منوط به تایید آمریکا، از دیگر تردستی‌های مکارانه آمریکایی‌ها در روند تفاهم پایان جنگ است. در موضوع تنگه هرمز نیز، موضع ایران ثابت و بدون تغییر است؛ ترامپ و دارودسته‌اش انتظار دارند که ایران از حق حاکمیتی خود در اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و منافع و عواید آن بگذرد؛ این خیالی خام و خوابی آشفته است.

ترامپ به مدیریت ایران بر تنگه هرمز تمکین کرد و اساسا ایران بر همین مبنا، پای در فرآیند مذاکراتی اسلام‌آباد گذاشت. تنگه هرمز می‌تواند یکی از تضمین‌های هر قرارداد و توافقی باشد؛ آمریکا ثابت کرده که نقض‌ عهد می‌کند؛ بنابراین ایران باید تنگه را سفت بچسبد تا اگر آمریکا طبق معمول، مفاد توافق احتمالی را زیر پا گذاشت، ایران نیز اهرم انسداد تنگه را فعال سازد.

خیانت به دیپلماسی

در رابطه با بدعهدی و نقض عهدهای آمریکا، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه مجازی‌اش نوشت: همانطور که پیش‌بینی می‌شد، رئیس‌جمهور آمریکا برای سومین بار در حال خیانت به دیپلماسی است. او با ادامه محاصره دریایی و زیاده‌خواهی در مذاکرات، بیش از پیش ثابت کرد که اهل مذاکره نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

پیش از آن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران، پیام قاطعی به آمریکایی‌ها ارسال کرده بود.

قالیباف روز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در پیامی سه بندی موضع صریح ایران در خصوص مذاکره با آمریکا را اعلام کرد و نوشت: ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم می‌کنیم. رئیس هیات مذاکره‌کننده کشورمان در بند دوم این پیام افزود: اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است.

هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. وی در بند سوم این پیام خاطرنشان کرد: پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.

روز جمعه، دونالد ترامپ در ادامه یاوه‌گویی‌های مکرر خود علیه ایران، شروطی را در قالب «بایدها» در مورد ایران مطرح کرده بود. او تصریح کرده بود که تنگه هرمز باید فورا و بدون هیچ هزینه‌ای باز شود. وی ادامه داده بود که ایران باید فورا مین‌های دریایی خود را جمع‌آوری کند. او همچنین تاکید کرد که با هماهنگی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، غبار هسته‌ای را استخراج خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که ما با زبان «باید» ۴۷ سال پیش خداحافظی کردیم. بقایی ادامه داد: هیچ کدام از طرف‌های غربی وقتی در مورد جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند، نمی‌توانند از زبان باید صحبت کنند. ما بر اساس منافع و حقوق ملت ایران خودمان تصمیم می‌گیریم!

ادعاهای بی‌اساس ترامپ

ترامپ ادعاهای بی‌اساسی درباره توافق با ایران مطرح کرده، از جمله باز کردن تنگه هرمز بدون عوارض و برچیدن مواد هسته‌ای ایران. در حالی که چنین بندهایی در متن توافق وجود ندارد. منابع آگاه این اظهارات را آمیزه‌ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی می‌دانند. مهم‌ترین بخش توافق، پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و آتش‌بس کامل در لبنان است که ترامپ از آنها عبور کرده است.

ایران تاکید دارد تا زمانی این مبلغ پرداخت نشود، وارد مرحله بعدی مذاکرات نخواهد شد. توافق نهایی با رویکرد بی‌اعتمادی کامل به آمریکا و تضمین اقدام متقابل در برابر هرگونه عهدشکنی تنظیم می‌شود. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که باید پیش از هر تفاهم اولیه وضعیت دارایی‌های بلوکه شده ایران مشخص شود. اصرار رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر عدم پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران، صرفا سوءظن ایران نسبت به جدیت آمریکا را تشدید می‌کند.

همچنین ادعاهای ترامپ و رسانه‌های آمریکایی درباره موضوع هسته‌ای، بی‌مبناست چرا که در این ناحیه اساسا راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نمی‌شود. ایران در این مرحله بر خاتمه جنگ متمرکز است و راجع به هسته‌ای صحبتی با طرف آمریکایی ندارد. مذاکرات ما با آمریکا مذاکرات عادی‌سازی روابط نیست بلکه مذاکرات پایان جنگ است که با عادی‌سازی تفاوت دارد.

مذاکرات عادی‌سازی به معنای پایان دشمنی‌هاست در حالی که اکنون وسط دشمنی‌ها و جنگ در حال مذاکره هستیم. این مذاکرات روز چهل‌ویکم جنگ است. ترامپ از جنگ مجدد نگران است و ما نیز به خاطر بدعهدی‌های آمریکا از توافق نگرانیم و این نگرانی را باید تبدیل به عمل و اقدام اجرایی کنیم؛ بدون اقدام عملی و عینی آنها، وارد توافق نخواهیم شد.

موضوع دیگر، بحث محاصره دریایی ایران است؛ به ‌رغم برخی تفاسیر غلط از توئیت جمعه شب ترامپ مبنی بر لغو محاصره خصمانه دریایی ایران، دریانوردان ایرانی می‌گویند که محاصره دریایی همچنان پابرجاست و کشتی‌ها از سوی سنتکام، هشدار توقف و عدم اجازه عبور از محاصره دریایی دریافت می‌کنند. محاصره دریایی ایران، به عنوان یک اقدام جنگی خصمانه، همچنان پابرجاست و سنتکام با صدور هشدارهایی در خط محاصره، تلاش دارد تا کشتی‌های ایرانی را که قصد عبور از منطقه تحت محاصره را دارند، متوقف کند.

تماس دریانوردان ایرانی حکایت از آن دارد که آمریکا همچنان محاصره کشتی‌های تجاری ایران را ادامه داده و اگرچه پس از اعلام جمعه شب ترامپ مبنی بر لغو محاصره دریایی، برخی کشتی‌های ایرانی تلاش برای عبور از خط محاصره را داشتند، اما با این هشدار ناوهای نظامی آمریکا مواجه شدند که باید فورا به عقب برگشته و پشت خط محاصره قرار گیرند، در غیر این صورت با شلیک مواجه خواهند شد.

جمعه شب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود در تروث سوشال مدعی شد: کشتی‌هایی که به دلیل محاصره شگفت‌انگیز و بی‌سابقه نیروی دریایی ما که اکنون لغو خواهد شد در تنگه گیر افتاده‌اند، می‌توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند.