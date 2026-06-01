حجت‌الاسلام احمد فارسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های شهرستان ملایر همزمان با سالروز رحلت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر خم پرداخت و اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این هفته در ملایر با محوریت دو مناسبت بزرگ «ارتحال حضرت امام» و «عید غدیر» طراحی شده و با مشارکت گسترده مردم انقلابی، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات برنامه شب پنجشنبه گفت: همزمان با تجمع مردم ولایتمدار ملایر، مراسم سالگرد حضرت امام (ره) از شب چهارشنبه برگزار و در این مراسم، مدیحه‌سرایی و سخنرانی با محوریت معارف امام و انقلاب انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات ملایر در ادامه به برنامه‌های روز پنجشنبه، مصادف با عید غدیر خم اشاره کرد و ادامه داد: از ساعت ۱۶ تا ۲۱ جشن کیلومتری و مواکب متعددی در سطح شهر فعال هستند.

وی افزود: موکب‌ها در چهارراه خیام، پارک چمران و خیابان خیام مستقر خواهند بود و به ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و خدماتی به شهروندان و عزاداران می‌پردازند و گروه‌های جهادی در محلات و مساجد نیز برنامه‌های ویژه خود را برای تکریم این عید بزرگ اجرا می‌کنند.

حجت‌الاسلام فارسی اضافه کرد: شب ۱۵ خرداد، ویژه برنامه یادبود شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد، با رویکرد تبیین ابعاد قیام تاریخی مردم و زنده‌نگه داشتن آرمان‌های امام (ره) در مساجد و محلات برگزار خواهد شد و در این مراسم با نام حضرت امام(ره) و گرامیداشت یاد شهدای ۱۵ خرداد، همزمان با شام چهاردهم و پانزدهم خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه روز جمعه، ۱۵ خرداد، خاطرنشان کرد: سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با موضوع قیام ۱۵ خرداد و شهادت جمعی از مردم در آن واقعه تاریخی انجام می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر بیان کرد: از عموم مردم دعوت می‌شود در این برنامه‌ها شرکت فعال داشته باشند و این ایام را تلفیقی از سوگواری و جشن غدیر پاس بدارند.